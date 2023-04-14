Борьба с коррупцией

В Волгограде за взятку в 4 млн рублей осудят двоих начальников с ж/д

Борьба с коррупцией 14.04.2023 15:12
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14.04.2023 15:12


Главный инженер и заместитель начальника по ремонту путевых машин Волгоградской механизированной дистанции пути обвиняются в получении взятки в размере 4 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За указанное преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и превышение должностных полномочий), им грозит до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы. 
Как считает следствие, в период с апреля по октябрь 2016 года обвиняемые силами работников Волгоградской механизированной дистанции пути организовали вместо дорогостоящего капремонта текущий ремонт путевых машин без заключения соответствующего договора. После этого машины принимались в эксплуатацию, а в отчетные документы вносилась ложная информация о том, что техника прошла капремонт на производственных площадях Волгоградской механизированной дистанции пути. А выполняли работы якобы сотрудники одной из организаций. 
Получив информацию, что указанная организация должна выиграть конкурс и на этом основании заключить с заводом договор на капремонт путевых машин, обвиняемые вступили с учредителями этой организации, как указывается, «во внеслужебные отношения». 
- За совершение заведомо незаконных действий обвиняемые лично получили от представителей организации взятку в виде денег в общей сумме более 4 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, - сообщили в следственном управлении.
Уголовное дело было возбуждено в 2022 году по поступившим материалам из правоохранительных органов, выявивших преступление.

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