В Волгограде за взятку в 4 млн рублей осудят двоих начальников с ж/д

Борьба с коррупцией 14.04.2023 15:12
0
14.04.2023 15:12
Главный инженер и заместитель начальника по ремонту путевых машин Волгоградской механизированной дистанции пути обвиняются в получении взятки в размере 4 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За указанное преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и превышение должностных полномочий), им грозит до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы.
Как считает следствие, в период с апреля по октябрь 2016 года обвиняемые силами работников Волгоградской механизированной дистанции пути организовали вместо дорогостоящего капремонта текущий ремонт путевых машин без заключения соответствующего договора. После этого машины принимались в эксплуатацию, а в отчетные документы вносилась ложная информация о том, что техника прошла капремонт на производственных площадях Волгоградской механизированной дистанции пути. А выполняли работы якобы сотрудники одной из организаций.
Получив информацию, что указанная организация должна выиграть конкурс и на этом основании заключить с заводом договор на капремонт путевых машин, обвиняемые вступили с учредителями этой организации, как указывается, «во внеслужебные отношения».
- За совершение заведомо незаконных действий обвиняемые лично получили от представителей организации взятку в виде денег в общей сумме более 4 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, - сообщили в следственном управлении.
Уголовное дело было возбуждено в 2022 году по поступившим материалам из правоохранительных органов, выявивших преступление.
Волгоградца арестовали за попытку подкупить оперативника УФСБ11.04.2023 13:01
Борьба с коррупцией 11.04.2023 13:01
Волгоградское УФАС вскрыло картельный сговор чиновников, УФСИН и коммерсантов на ремонте Дворца спорта06.04.2023 10:57
Борьба с коррупцией 06.04.2023 10:57
Сдали – и точка. Депутаты Госдумы РФ от Волгоградской области вовремя отчитались о доходах02.04.2023 08:04
Борьба с коррупцией 02.04.2023 08:04
Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за утраты доверия29.03.2023 17:34
Борьба с коррупцией 29.03.2023 17:34
Руководители ГБУ Волгоградской области раскрыли свои зарплаты за 2022 год21.03.2023 19:49
Борьба с коррупцией 21.03.2023 19:49
«Вину отрицает»: замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева отдали под суд за коррупцию28.02.2023 16:29
Борьба с коррупцией 28.02.2023 16:29
Замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева оставили в СИЗО03.02.2023 10:28
Борьба с коррупцией 03.02.2023 10:28
Ежегодные декларации депутатов засекретят от избирателей25.01.2023 13:54
Борьба с коррупцией 25.01.2023 13:54
Средний размер взятки в Волгоградской области в 2022 году составил 115 тысяч рублей21.01.2023 11:32
Борьба с коррупцией 21.01.2023 11:32
Двоих волгоградских чиновников наказали за недостоверные декларации16.01.2023 20:13
Борьба с коррупцией 16.01.2023 20:13
Осужденного заместителя мэра Волжского уволили из администрации22.12.2022 08:38
Борьба с коррупцией 22.12.2022 08:38
Придется сидеть: облсуд признал законным приговор вице-мэру Волжского Виктору Сухорукову20.12.2022 13:27
Борьба с коррупцией 20.12.2022 13:27
В Волгограде вскрыли аферу при благоустройстве проспекта Жукова19.12.2022 13:50
Борьба с коррупцией 19.12.2022 13:50
«Освоили 600 миллионов»: ФАС РФ заподозрила картель на создании интеллектуальной транспортной системы Волгоградской области16.12.2022 10:48
Борьба с коррупцией 16.12.2022 10:48
В Волгограде ищут экипаж для депутата Госдумы за 1 миллион рублей16.12.2022 09:24
Борьба с коррупцией 16.12.2022 09:24