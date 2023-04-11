Происшествия

Опознал сосед. В Волгоградской области нашли труп мужчины с обглоданным лицом

Происшествия 11.04.2023 08:50
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11.04.2023 08:50


В Новоаннинском районе Волгоградской области найден труп мужчины с обглоданным лицом. Как сообщает ИА «Высота 102», страшную находку сделал тракторист, который работал в поле. 

— Тело мужчины обнаружено между поселком Красный Октябрь, расположенном в Алексеевском районе и хутором Сатаровский, — прокомментировал информагентству руководитель Новоаннинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Сергей Плечистов. — Продолжается процессуальная проверка. Назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти и личности погибшего. 

Плечистов уточнил, что предположительно погибшим может быть житель хутора Сатаровский Виталий Воронин, бесследно пропавший в январе этого года. 

— По одежде его опознал сосед. Для окончательных выводов ждем результатов экспертиз, — пояснил руководитель Новоаннинского МрСО. 

Напомним, что 59-летний Виталий Воронин пропал из дома по улице Заречной. Как удалось выяснить журналистам информагентства, после смерти жены мужчина жил один. 

Согласно ранее распространенным ориентировкам, пропавший имел на теле следы от оперативных вмешательств в области пятки и верхней части живота. 

Фото: Новоаннинский МрСО СУ СКР по Волгоградской области  

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