В Волгоградской области на дачах нашли труп мужчины без головы

На дачах в Светлоярском районе Волгоградской области нашли труп 37-летнего мужчины без головы. Как стало известно ИА «Высота 102», страшную находку сделали дачники в товариществе «Шпалопропитчик» у дома по улице Цветочной.

— Тело было частично обглодано собаками. Животные прогрызли шею и голову оттащили чуть в сторону. Она лежала в нескольких метрах от туловища, — рассказал собственный источник информагентства в экстренных службах.

В районном следственном отделе регионального СУ СКР сообщили об организованной доследственной проверке.

— Назначен комплекс экспертиз. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не зафиксировано, — прокомментировал «Высоте 102» исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Светлоярскому району СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов.

Известно, что происшествие случилось 25 февраля. По некоторой информации, погибший имел прописку в Краснодарском крае.

Фото: архив ИА «Высота 102»