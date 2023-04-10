Расследования

Сотрудники УФСБ задержали организаторов незаконной миграции в Волгограде

Расследования 10.04.2023 10:35
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10.04.2023 10:35



Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Главка МВД задержана преступная группа, организовавшая на территории региона канал незаконной миграции.  Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФСБ. Злоумышленники действовали под прикрытием фирмы, оказывающей услуги по изготовлению бланков. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные помогали иностранным гражданам получать подложные сертификаты, якобы подтверждающие знания русского языка, истории России и основ законодательства РФ. В дальнейшем указанные сертификаты использовались иностранцами для получения документов, необходимых для законного пребывания на территории страны и осуществления трудовой деятельности.   

Подозреваемые  задержаны, по местам их проживания и осуществления трудовой деятельности проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. В ходе допросов они полностью признали свою вину, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1  УК России.

Фото УФСБ по Волгоградской области

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