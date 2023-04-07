Кикбоксера Григоряна будут судить за 35 ударов ножом 29-летней волжанки









Прокуратура города Волжского Волгоградской области направила в суд уголовное дело о резонансном покушении на убийство 29-летней Маргариты Борисовой. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых – 41-летний ранее судимый бывший ухажер потерпевшей. Он обвиняется по двум статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное деяние). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что это кикбоксер Аркадий Григорян. Он 20 декабря в городе Волжском набросился с ножом на 29-летнюю девушку и нанес ей не менее 35 ударов ножом в живот, грудь и лицо. После этого он пытался вплавь скрыться от полицейских, но был задержан сотрудниками ГУ МВД.

По версии следствия, преступление обвиняемый совершил в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 20 декабря он ожидал в подъезде возвращения Маргариты домой. Ранее мужчина поддерживал с ней близкие отношения. Увидев, что она вошла в подъезд, он, угрожая ей ножом, потребовал выйти с ним на улицу. У подъезда многоквартирного дома Григорян из мести за отказ знакомой продолжать с ним взаимоотношения, нанес ей множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления на автомобиле. Потерпевшей удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи – бригаду медиков оперативно вызвал оказавшийся неподалеку свидетель произошедшего.

Утром 21 декабря автомобиль под управлением обвиняемого был остановлен сотрудниками полиции, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Григорян отказался.

- Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волжского Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Волжский городской суд, - сообщила Черединина.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.



