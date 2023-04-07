В Волгограде за 4 дня расследовали дело об осквернении Вечного огня

Расследования 07.04.2023 17:26
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07.04.2023 17:26
В Волгограде завершено расследование уголовного дела об осквернении Вечного огня на Аллее Героев. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 33-летний житель Свердловской области со своим защитником уже ознакомился со всеми материалами.
Напомним, 2 апреля 2023 в утреннее время приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения на братской могиле защитников Сталинграда, подкурил сигаретой от Вечного огня. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, пояснили в ведомстве.
Видео СУ СК по Волгоградской области
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