Происшествия

В Волгограде задержали приезжего мужчину, прикурившего от Вечного огня

Происшествия 04.04.2023 08:52
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04.04.2023 08:52



В Волгограде наряд ППС задержал гостя города, прикурившего сигарету от Вечного огня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось утром 2 апреля. 

Выяснилось, что 34-летний мужчина, приехавший в Волгоград из другого региона, находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящее время он отбывает административный арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения», пояснили в главке. 

Санкция данной статьи УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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