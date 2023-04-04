В Волгограде задержали приезжего мужчину, прикурившего от Вечного огня









В Волгограде наряд ППС задержал гостя города, прикурившего сигарету от Вечного огня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось утром 2 апреля.





Выяснилось, что 34-летний мужчина, приехавший в Волгоград из другого региона, находился в состоянии алкогольного опьянения.





В настоящее время он отбывает административный арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших и

местами их захоронения», пояснили в главке.





Санкция данной статьи УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области