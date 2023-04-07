Суд в Волгограде обязал чиновников ликвидировать аварийные стоки в Пахотину балку

Экология 07.04.2023 08:01
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07.04.2023 08:01
Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования природоохранной прокуратуры и обязал орган местного самоуправления и муниципальное предприятие обеспечить безаварийное водоотведение на территории жилого комплекса, а также прекратить сброс сточных вод в водный объект. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ЖК «Санаторный» в Кировском районе МУП «Горводоканал Волгограда» эксплуатировало неисправное насосное оборудование. В результате чего происходил аварийный сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности, в ливневку, а также в природную балку Пахотина. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры, заверили в надзорном органе.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблеме со стоками в ЖК «Санаторный». Жители "Санаторного" неоднократно жаловались на вонь, которая исходила из колодца ливневой канализации. В то же время волгоградцы, проживающие в частном секторе, расположенным ниже ЖК, сообщали о мыльных ручьях в Пахотиной балке, из-за чего этот природный уголок покинула вся живность.
Власти поясняли, что излив стоков происходит из-за возникших в связи с санкциями проблем с ремонтом импортного оборудования.
Но в середине февраля на канализационной станции, обслуживающей микрорайон Кировского района, насосы были заменены.
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