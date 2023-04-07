Экология

Суд в Волгограде обязал чиновников ликвидировать аварийные стоки в Пахотину балку

Экология 07.04.2023 08:01
0
07.04.2023 08:01



Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования природоохранной прокуратуры и обязал орган местного самоуправления и муниципальное предприятие обеспечить безаварийное водоотведение на территории жилого комплекса, а также  прекратить сброс сточных вод в водный объект. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ЖК «Санаторный» в Кировском районе МУП «Горводоканал Волгограда» эксплуатировало  неисправное насосное оборудование. В результате чего происходил аварийный сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности, в ливневку, а также в природную балку Пахотина. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры, заверили в надзорном органе. 

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблеме со стоками в ЖК «Санаторный». Жители "Санаторного"  неоднократно жаловались на вонь, которая исходила из колодца ливневой канализации. В то же время волгоградцы, проживающие в  частном секторе, расположенным  ниже ЖК, сообщали о мыльных ручьях в Пахотиной балке, из-за чего этот природный уголок покинула вся живность. 

Власти поясняли, что излив стоков происходит из-за возникших в связи с санкциями проблем с ремонтом импортного оборудования. 

Но в середине февраля на канализационной станции, обслуживающей микрорайон Кировского района, насосы были заменены. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
06.04.2023 08:15
Экология 06.04.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Экология
05.04.2023 11:28
Экология 05.04.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Экология
04.04.2023 19:27
Экология 04.04.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Экология
29.03.2023 11:50
Экология 29.03.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Экология
27.03.2023 16:00
Экология 27.03.2023 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.03.2023 12:41
Экология 22.03.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Экология
20.03.2023 20:58
Экология 20.03.2023 20:58
Комментарии

0
Далее
Экология
20.03.2023 14:39
Экология 20.03.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Экология
19.03.2023 07:18
Экология 19.03.2023 07:18
Комментарии

0
Далее
Экология
10.03.2023 09:58
Экология 10.03.2023 09:58
Комментарии

0
Далее
Экология
06.03.2023 09:22
Экология 06.03.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Экология
27.02.2023 10:21
Экология 27.02.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Экология
17.02.2023 17:58
Экология 17.02.2023 17:58
Комментарии

0
Далее
Экология
15.02.2023 20:48
Экология 15.02.2023 20:48
Комментарии

0
Далее
Экология
15.02.2023 18:16
Экология 15.02.2023 18:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:04
Спасти любовь — найти маньяка: Светлана Ходченкова в криминальном триллере от Wink OriginalsСмотреть фотографии
13:46
"Надо поверить?": чиновники Котово обнародовали пробы воды после скандала с коричневой жижейСмотреть фотографии
13:32
Троих душегубов осудят за разбой и убийство пенсионерки под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
Первый шаг к профессии металлурга: РУСАЛ подвел итоги школьной олимпиадыСмотреть фотографии
12:35
Прокуратура: в лесничествах Волгоградской области нечем тушить пожарыСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области по итогам операции «Нелегал» задержали 20 иностранцевСмотреть фотографии
12:11
Tele2 выяснила музыкальные предпочтения волгоградцевСмотреть фотографии
12:00
В Волжском 11 апреля завершается отопительный сезонСмотреть фотографии
11:33
"Концессии" продолжили подтопку 11 детсадов и 37 медучреждений в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«КАУСТИК» подтвердил статус одного из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
Жителя Волгоградской области оштрафовали за экстремистские картинкиСмотреть фотографии
10:54
Волгоградка сядет на 9 лет за избиение до смерти пожилой няниСмотреть фотографии
10:40
Три трупа нашли в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом 15-летний водитель протаранил на трассе иномаркуСмотреть фотографии
09:45
С 1 сентября в Волгоградской области вводятся новые правила ТО ВГДОСмотреть фотографии
08:36
"Катятся клубками": в Волгоградской области зафиксировано небывалое нашествие змейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
Росздравнадзор проверил качество лекарств в аптеках ВолгоградаСмотреть фотографии
08:01
Суд в Волгограде обязал чиновников ликвидировать аварийные стоки в Пахотину балкуСмотреть фотографии
21:55
«Ротор» сразится с ростовским СКА на Волгоград Арене 8 апреляСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде у рыбака угнали «Ниву» с памятником в багажникеСмотреть фотографии
20:40
В трех хуторах под Волгоградом зафиксирована вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
20:03
В Волгоградской области нашли тело 21-летней девушкиСмотреть фотографии
19:29
В ТРЦ Волгограда женщина покусала фельдшеров скорой помощиСмотреть фотографии
19:03
Московский подрядчик отремонтирует музей в Волгограде за 65 млн рублейСмотреть фотографии
18:02
Под Волгоградом бюджетники пожаловались на задержку зарплатыСмотреть фотографии
17:23
Причину помпажа двигателя в самолете Волгоград-Москва не выяснили из-за санкцийСмотреть фотографии
17:19
«Каждый может дать по возможностям»: раненных на СВО волгоградцев бесплатно ставят на ноги в санаторииСмотреть фотографии
16:57
«Теперь без шансов»: тяжелая техника приступила к демонтажу знаменитого Морятника в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:19
«Красный Октябрь» принимает участие в международной отраслевой конференцииСмотреть фотографии
16:09
«А если бы попал в ребенка?»: во Фролово водитель с ружьем ранил собаку во дворе жилого домаСмотреть фотографии
 