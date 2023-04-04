Расследования

Осквернителя Вечного огня в Волгограде хотят обвинить по статье о реабилитации нацизма

Расследования 04.04.2023 11:25
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04.04.2023 11:25



СУ СКР по Волгоградской области заявили ходатайство о передаче следователям ведомства материалов проверки об осквернении Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. 
Как ранее сообщалось, 2 апреля наряд ППС задержал гостя города, прикурившего сигарету от Вечного огня. Им оказался 33-летний житель Свердловской области. Известно, что мужчина был пьян. В ГУ МВД России по Волгоградской области заявляли, что в настоящее время задержанный отбывает административный арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и  местами их захоронения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.
- В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области подготовлено ходатайство прокурору об изъятии указанного материала проверки из производства территориального отдела МВД и передачи его в органы СКР для дачи оценки действиям мужчины по ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Санкция ч. 3. ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) предусматривает наказание за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества до 3 лет лишения свободы и крупные штрафы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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