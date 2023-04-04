Расследования 04.04.2023 11:25
0
04.04.2023 11:25
СУ СКР по Волгоградской области заявили ходатайство о передаче следователям ведомства материалов проверки об осквернении Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде.
Как ранее сообщалось, 2 апреля наряд ППС задержал гостя города, прикурившего сигарету от Вечного огня. Им оказался 33-летний житель Свердловской области. Известно, что мужчина был пьян. В ГУ МВД России по Волгоградской области заявляли, что в настоящее время задержанный отбывает административный арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.
- В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области подготовлено ходатайство прокурору об изъятии указанного материала проверки из производства территориального отдела МВД и передачи его в органы СКР для дачи оценки действиям мужчины по ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Санкция ч. 3. ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) предусматривает наказание за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества до 3 лет лишения свободы и крупные штрафы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Грозился взорвать и зарубить: житель Волгограда больше года держал в страхе пожилых родителей04.04.2023 16:53
Расследования 04.04.2023 16:53
Инфекционное отделение Котовской ЦРБ закрыли после фотографии с мышью04.04.2023 16:00
Расследования 04.04.2023 16:00
Волгоградка через 23 года опознала в 44-летнем мужчине насильника04.04.2023 13:16
Расследования 04.04.2023 13:16
Решившего вступить в ВСУ волгоградца осудили на 6,5 лет в Ростове04.04.2023 13:04
Расследования 04.04.2023 13:04
Убивший брата-близнеца волгоградец попросил суд смягчить ему наказание04.04.2023 11:18
Расследования 04.04.2023 11:18
СК возбудил дело после крушения самолета под Волгоградом04.04.2023 10:59
Расследования 04.04.2023 10:59
Труп мужчины подняли из реки в Волгоградской области04.04.2023 10:43
Расследования 04.04.2023 10:43
В Волгограде сняли на видео ночного вора колпаков с авто04.04.2023 10:35
Расследования 04.04.2023 10:35
В Волгограде суд арестовал подозреваемых в убийстве медсестры03.04.2023 17:13
Расследования 03.04.2023 17:13
В ПК «Станичник» сгорел 61 миллион рублей волгоградских вкладчиков03.04.2023 17:01
Расследования 03.04.2023 17:01
«Бешенства нет»: в Урюпинске обследовали двоих детей после нападения крысы на помойке03.04.2023 16:16
Расследования 03.04.2023 16:16
Озвучены первые подробности ЧП с разбившимся самолетом под Волгоградом03.04.2023 15:43
Расследования 03.04.2023 15:43
В Волгограде трех родственников осудили за организацию шкурного бизнеса03.04.2023 13:25
Расследования 03.04.2023 13:25
В Волгограде 4 апреля отключат отопление03.04.2023 12:07
Расследования 03.04.2023 12:07
В Волгограде отменили оправдательный приговор по делу о смерти чиновника РПН из-за ревности03.04.2023 11:37
Расследования 03.04.2023 11:37