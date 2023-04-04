



В Волгограде сегодня областной суд утвердил приговор в отношении 30-летнего Антона Назаренко, который в 2017 году забил молотком собственного брата-близнеца и скинул его тело в канализационный люк. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, признанный судом виновным в убийстве волгоградец просил смягчить ему приговор.

Сегодня Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Тракторозаводского районного суда Волгограда от 12.12.2022 в отношении 30-летнего Антона Назаренко. Приговором суда первой инстанции Назаренко осужден за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

– В конце октября 2017 года Назаренко поссорился с братом-близнецом из-за того, что не хотел осуществлять уход за престарелой бабушкой. В ходе ссоры фигурант уголовного дела несколько раз ударил брата молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался, – напомнила обстоятельства совершенного преступления Оксана Черединина. – Ночью Назаренко спрятал труп в канализационном колодце на территории Тракторозаводского района.

Какое-то время Назаров создавал видимость, что его брат жив: звонил с его телефона на свой, общался с работодателем родственника. Однако, поняв, что врать далее не получится, сбежал из Волгограда в Санкт-Петербург, сообщив перед этим, что и его брат покинул регион. А поскольку родственников у мужчин не было, то и разыскивать их никто не стал.

– В ноябре 2021 года скелетированные останки были обнаружены сотрудниками обслуживающей организации при очистке канализационного колодца, о чем было сообщено в правоохранительные органы. На первом же допросе мужчина признался в содеянном, пояснив, что все это время его мучила совесть, – уточняет представитель прокуратуры.

Тракторозаводский районный суд приговорил Назарова к 8 с половиной годам колонии строгого режима. Однако такое наказание убийца счел слишком суровым.

– Несмотря на полное признание вины, Назаренко не согласился с приговором, просив при апелляционном обжаловании снизить назначенное судом наказание, – уточняет Оксана Черединина. – Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу.