Трое жителей Волгограда выслушали приговор по обвинению в мошенничестве, которое было совершено под видом инвестиций в кожевенный бизнес. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых оказались 55-летний мужчина, его 47-летний брат и его 45-летняя бывшая супруга.

Троица с декабря 2014 года по апрель 2020 года предлагала знакомым инвестировать денежные средства в деятельность четырех аффилированных юридических лиц, которыми якобы осуществлялась закупка, переработка и реализация шкур крупного рогатого скота.

Однако фактически никакой производственной деятельности организации не вели. Всего под предлогом инвестиций в кожевенный бизнес сообщники получили от пяти потерпевших более 44 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Также 55-летний подсудимый, являвшийся учредителем одного из юридических лиц, без ведома руководства фирмы перевел на свой счет более 9 млн рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признали.

Дзержинский районный суд приговорил 55-летнего мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого из супругов - к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу 55-летнему фигуранту уголовного дела оставлена без изменения, его сообщников взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.