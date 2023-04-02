На исходе десятиминутки наставник динамовского клуба Олег Кулешов взял тайм-аут. Сразу после него хозяйки продолжили погоню за соперницами. И к середине тайма благодаря дублю Варвары Семиной впервые догнали гостей - 5:5. Несколько минут противники шли на близком расстоянии друг к другу. Но за счёт быстрых проходов и контратак подмосковный коллектив снова убежал в отрыв. 11:7 - такой счет был за восемь минут до окончания первой половины матча. Кулешову снова пришлось брать тайм-аут и давать задания своим гандболисткам.
Спорт 02.04.2023 17:06
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02.04.2023 17:06
На исходе десятиминутки наставник динамовского клуба Олег Кулешов взял тайм-аут. Сразу после него хозяйки продолжили погоню за соперницами. И к середине тайма благодаря дублю Варвары Семиной впервые догнали гостей - 5:5. Несколько минут противники шли на близком расстоянии друг к другу. Но за счёт быстрых проходов и контратак подмосковный коллектив снова убежал в отрыв. 11:7 - такой счет был за восемь минут до окончания первой половины матча. Кулешову снова пришлось брать тайм-аут и давать задания своим гандболисткам.
«Динамо-Синара» на своей площадке сегодня, 2 апреля одержало долгожданную победу над подмосковной "Звездой" со счётом 29:28 в матче 11-го тура второй части предварительного этапа женской гандбольной суперлиги. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале игры гости быстро вышли вперёд, забив два гола. Динамовки впервые отличились на 3-й минуте. Елизавета Дудкина в завершении позиционной атаки совершила неотразимый бросок в верхний угол ворот. Вскоре Софья Васильева с левого края могла сравнять счёт, но с её броском справилась голкипер. На 5-й минуте Анастасия Старшова заработала удаление и "Звезда" воспользовалась численным преимуществом. После ещё одного пропущенного мяча у волгоградок произошла замена вратаря. Анну Верещак сменила Мария Дувакина. Затем Екатерина Долматова и Софья Васильева дуплетом записали результативные действия на свой счёт.
На исходе десятиминутки наставник динамовского клуба Олег Кулешов взял тайм-аут. Сразу после него хозяйки продолжили погоню за соперницами. И к середине тайма благодаря дублю Варвары Семиной впервые догнали гостей - 5:5. Несколько минут противники шли на близком расстоянии друг к другу. Но за счёт быстрых проходов и контратак подмосковный коллектив снова убежал в отрыв. 11:7 - такой счет был за восемь минут до окончания первой половины матча. Кулешову снова пришлось брать тайм-аут и давать задания своим гандболисткам.
После возвращения на площадку Долматова дальними бросками сумела отличиться дважды, благодаря чему "Динамо" реализовало большинство. Команда из Звенигорода продолжала завершать свои позиционные атаки, что позволило им забить 13 мячей к перерыву. А волгоградки с помощью результативных бросков Софьи Васильевой и Арины Безбабных, которые отличились под самый занавес тайма, не отпустили от себя далеко оппоненток - 13:11 в пользу "Звезды" перед уходом игроков в раздевалку.
На старте вторых 30-ти минут соперницы обменялись голами. У хозяек отметилась Долматова, поразившая цель сильным выстрелом в верхний угол ворот. Тем не менее, почти всю треть тайма "Звезда" уходила в отрыв на три-четыре гола.
Однако благодаря реализации своих моментов и надёжной игре голкипера Марии Дувакиной волгоградки смогли вернуться в игру. За 10 минут до окончания встречи Варвара Семина оформила очередной дубль и вывела "Динамо" вперёд - 24:23. Подмосковные гандболистки несколько раз сравнивали счёт, пока на 56-й минуте матча Кулешов не взял очередной тайм-аут.
После него два мяча Софьи Васильевой и реализованный пенальти Виктории Турусиной помогли одержать трудную, но очень нужную победу "Динамо" со счётом 29:28, которую болельщики клуба из Волгограда приветствовали скандированием "Молодцы!". Лучшим игроком в составе хозяек была признана вратарь Мария Дувакина. Таким образом, динамовки прервали серию безвыигрышных матчей, длившихся с января этого года.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com
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