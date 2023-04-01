







В Волжском задержана 57-летняя жительница Волгограда за хищение более 4,9 миллиона рублей со счета пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию с заявлением о пропаже огромной суммы обратился 78-летний волжанин.





Пенсионер рассказал, что несколькими годами ранее он нашел для своей престарелой сестры сиделку. После смерти родственницы помощница перебралась жить к нему.







Помогая по хозяйству, женщина вошла в доверие к пенсионеру и, зная пароли от телефона и мобильного банка, в течении года переводила денежные средства с его банковского счета, на свой. Сама она объяснила свои преступные действия очень просто - "так получилось".





Ранее сиделка была уже была судимой за мошенничество.







Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ – «Кража». Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.