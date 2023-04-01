Расследования

«Так получилось»: судимая сиделка похитила 5 миллионов со счета 78-летнего жителя Волжского

Расследования 01.04.2023 13:37
0
01.04.2023 13:37



В Волжском задержана 57-летняя жительница Волгограда за хищение более 4,9 миллиона рублей со счета пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию с заявлением о пропаже огромной суммы обратился 78-летний волжанин.

Пенсионер рассказал, что несколькими годами ранее он нашел для своей престарелой сестры сиделку. После смерти родственницы помощница перебралась жить к нему.

Помогая по хозяйству, женщина вошла в доверие к пенсионеру и, зная пароли от телефона и мобильного банка, в течении года переводила денежные средства с его банковского счета, на свой. Сама она объяснила свои преступные действия очень просто - "так получилось".

Ранее сиделка была уже была судимой за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ – «Кража». Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.04.2023 13:23
Расследования 01.04.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2023 17:08
Расследования 31.03.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2023 16:41
Расследования 31.03.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2023 15:31
Расследования 31.03.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2023 12:33
Расследования 31.03.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2023 10:00
Расследования 31.03.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2023 13:42
Расследования 30.03.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2023 11:57
Расследования 30.03.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2023 10:05
Расследования 30.03.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2023 09:47
Расследования 30.03.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2023 09:29
Расследования 30.03.2023 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2023 08:12
Расследования 30.03.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2023 22:02
Расследования 29.03.2023 22:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2023 21:32
Расследования 29.03.2023 21:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2023 20:00
Расследования 29.03.2023 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:31
В Волгограде пропала пенсионерка в кожаной юбкеСмотреть фотографии
15:47
Надо потерпеть: чиновники не осилили установку туалетов во всех парках ВолгоградаСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля на 3,3%Смотреть фотографии
13:37
«Так получилось»: судимая сиделка похитила 5 миллионов со счета 78-летнего жителя ВолжскогоСмотреть фотографии
13:23
«Хватит закапывать деньги!»: в Котово разваливается парк за 40 миллионовСмотреть фотографии
12:26
Матчи волгоградского «Динамо-Синары» стали одними из самых посещаемых в СуперлигеСмотреть фотографии
11:50
Волгоград получит федеральные деньги на развитие электротранспортаСмотреть фотографии
11:28
Липецкие депутаты выступили против переименования Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
10:46
В Кировском районе Волгограда такси протаранило заборСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде с 7 апреля откроют 3 речных маршрутаСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам разрешили платить за ОДН частямиСмотреть фотографии
09:49
В Камышине 3 апреля завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
09:37
Волжская ГЭС с 1 апреля вдвое увеличила сбросы водыСмотреть фотографии
09:06
Волгоградцев просят сообщить о встречах с сусликамиСмотреть фотографии
08:18
Волгоградские чиновники назвали места, где нельзя кормить бездомных собакСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде 1 апреля изменилось расписание электричекСмотреть фотографии
21:21
«Легко не будет»: волгоградский «Ротор» отправился в гости к ставропольскому «Динамо»Смотреть фотографии
21:14
Тайком отвезла домой и врала на суде: волгоградке дали 5 лет за смерть велосипедисткиСмотреть фотографии
20:35
Обоснованная жестокость? В Волгограде заявили о массовой травле бездомных собакСмотреть фотографииCмотреть видео
20:12
В Волгограде обнаружен труп 17-летней девушки, ее 20-летний муж в больницеСмотреть фотографии
18:55
Жители двухэтажки в Волжском схватились за сердце, увидев счета за ОДНСмотреть фотографии
17:52
«Кто нас будет лечить?»: увольнение 62-летнего терапевта стало шоком для жителей волгоградской глубинкиСмотреть фотографии
17:08
До Волгограда не доберется: снегопад 31 марта сняли на видео жители Новоаннинского районаСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом за смерть рыбака на льду осудят водителя аэролодкиСмотреть фотографии
16:37
Промышленный туризм развивает волгоградский оператор питания ООО «Виво Маркет»Смотреть фотографии
16:14
Средняя волгоградская семья тратит на таблетки 3200 рублей ежемесячноСмотреть фотографии
16:03
Волгоградец без причин ударил соседку молотком по голове и отверткой в животСмотреть фотографии
15:31
Руководитель и эксперт бюро МСЭ идут под суд в Волгограде за взятки на 6 млн рублейСмотреть фотографии
14:57
Волгоградец из ревности разжег в чужой «шестерке» костерСмотреть фотографии
14:12
Банк «Открытие»: 42% жителей ЮФО считают, что их нелегко обмануть в финансовых вопросахСмотреть фотографии
 