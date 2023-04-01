Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Расследования 01.04.2023 13:37
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01.04.2023 13:37
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волжском задержана 57-летняя жительница Волгограда за хищение более 4,9 миллиона рублей со счета пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию с заявлением о пропаже огромной суммы обратился 78-летний волжанин.
Пенсионер рассказал, что несколькими годами ранее он нашел для своей престарелой сестры сиделку. После смерти родственницы помощница перебралась жить к нему.
Помогая по хозяйству, женщина вошла в доверие к пенсионеру и, зная пароли от телефона и мобильного банка, в течении года переводила денежные средства с его банковского счета, на свой. Сама она объяснила свои преступные действия очень просто - "так получилось".
Ранее сиделка была уже была судимой за мошенничество.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ – «Кража». Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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