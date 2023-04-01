Спорт

Матчи волгоградского «Динамо-Синары» стали одними из самых посещаемых в Суперлиге

Спорт 01.04.2023 12:26
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01.04.2023 12:26



Завтра, 2  апреля, гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на домашней площадке со «Звездой» из Подмосковья в рамках 11-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги.

Как сообщает ИА  «Высота 102», волгоградкам осталось провести три матча до конца регулярного чемпионата. Соперницы динамовок располагаются на 5-ой позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 18 побед в 34 играх и 38 очков. А "Динамо", которое гарантировало себе седьмую строчку, выиграло 11 раз, набрало 25 баллов и провело  на встречу меньше.

Оба клуба закончили прошлый тур с одинаковым исходом, но с разным качеством показанного гандбола.  Если "Звезда" у себя дома крупно уступила ЦСКА 22:41, то команда Олега Кулешова на выезде проиграла в равной борьбе и с разницей в один мяч краснодарской "Кубани" - 26:27.

Между собой завтрашние противники встречались трижды в этом чемпионате. Дважды победу одерживал звенигородский коллектив, а в прошлом очном противостоянии была зафиксирована ничья в интригующем до финала поединке - 26:26.



На этой неделе Федерация гандбола России опубликовала рейтинг посещаемости всех клубов Суперлиги 2022-2023. "Динамо" заняло в нём 4-ое место  На  домашние матчи в Волгограде пришли в общей сложности 8750 болельщиков. А на выездных играх с участием наших гандболисток присутствовали 6643 зрителя.

О важности поддержки своих поклонников и постепенно растущей посещаемости рассказал Олег Кулешов в интервью пресс-службе "Динамо":
- Да, мы рады этому. После всей этой истории, связанной с пандемией, сегодня потихонечку болельщик возвращается на трибуны. В этом есть не только спортивная составляющая, но и заслуга властей региона, а также нашего менеджмента во главе с директором Стеллой Вартанян. Люди увидели, что на площадке присутствует борьба. Игры бывают напряженными, азартными. Это здорово, что зрители приходят. Хочется, чтобы наши матчи стали, в том числе, семейным праздником. Приятно видеть в зале пап и мам с детьми. Пусть сегодня в Волгограде шоу не такое, как в Ростове-на-Дону или в Москве на играх ЦСКА. Но сегодня на наших матчах есть определенная программа, где люди могут в перерыве отвлечься от гандбола, послушать музыку, песни в исполнении наших друзей из театра музыкальной комедии, принять участие в розыгрыше призов и атрибутики. Хотим доставлять людям праздник не только в плане игры, но и досуга. Ведем работу по фан-сектору, который поддерживал бы команду не только на домашних матчах. Надеюсь, что в скором времени он появится. Не буду раскрывать всех карт, но для этого есть определенные предпосылки. Так, что ждем всех на гандболе. Ждем вашей поддержки.

Также наставник волгоградских гандболисток поведал о психологическом состоянии своего коллектива и о поэтапном прогрессе команды с каждой встречей вне зависимости от статуса соперника.



- Мы стали получать удовольствие от игры. Да, у нас многое не получается, но, в принципе, мы сумели донести до девчонок то, что играть - это хорошо, но надо учиться побеждать. Мы не секция, мы – профессиональный клуб. Девочки, независимо от возраста, трудятся, стараются. Но надо потихоньку менять психологию. Поэтому, я думаю, мы на правильном пути.

- Да, мы любого соперника уважаем и настраиваемся на каждую игру. Говорим девчонкам, что мелочей здесь быть не может. Без разницы, какой счет на табло, мы пытаемся выполнить установку и играть в свой гандбол, независимо от результата. Задача – все 60 минут жить на площадке, показывать эмоции. Потому, что это спорт. Без этого сложно побеждать. Пусть нам где-то качества не хватает, но желанием и старанием мы можем это компенсировать. Главное, что мы хотим играть на победу. Мы развиваемся, становимся сильнее, - заключил наставник.
 
Матч "Динамо-Синара" - "Звезда" состоится в воскресенье, 2 апреля в  СГЗ "Динамо". Начало в 14--00.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com

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