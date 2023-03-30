Расследования 30.03.2023 08:12
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30.03.2023 08:12
Следователем следственного отдела по г. Видное ГСУ СК России по Московской области задержан 52-летний сотрудник частной медицинской организации. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Ранее о ситуации был представлен доклад председателю СК России.
Подозреваемый работал врачом частной скорой помощи. 11 марта он перевозил на коммерческой неотложке мальчика, больного пневмонией, и его маму в одну из столичных больниц. Женщина оплатила услуги частной скорой, однако, по данным следствия, он потребовал доплатить ему сверху тарифа. Но мама мальчика отказалась это делать. Тогда он попросил женщину с сыном выйти из кареты скорой помощи.
Следователями проведены допросы потерпевшего, а также сотрудников частной медицинской организации, изъята организационно-регулирующая документация, проведен обыск в организации и по месту жительства подозреваемого. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.
Между тем, по информации телеграм-каналов, задержанным является 52-летний акушер-гинеколог из Волгограда Александр Яковенко. Он был осужден несколько лет назад за смерть женщины и ее новорожденного.
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