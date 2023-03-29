Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за утраты доверия









В Новониколаевском районе Волгоградской области прокуратура добилась прекращения полномочий главы Красноармейского сельского поселения в связи с утратой доверия из-за кумовства. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе проверки требований законодательства о противодействии коррупции вскрылось, что глава без конкурсных процедур заключала контракты на приобретение товаров для муниципальных нужд со своей снохой, являющейся индивидуальным предпринимателем. Глава поселения также трудоустроила на должность директора дома культуры супруга, который находился в ее непосредственном подчинении.

Прокуратурой Новониколаевского района было внесено представление в адрес Совета депутатов Красноармейского сельского поселения об удалении главы поселения в отставку за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции. Однако сельские депутаты нарушений не нашли и отказали в удовлетворении представления прокурора.

- В этой связи прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением об удалении в отставку главы поселения за нарушение антикоррупционных требований. В ходе рассмотрения иска глава поселения досрочно сложила полномочия по собственному желанию, - сообщила Черединина.

Требование прокурора было удовлетворено судом. Решение Совета депутатов было признано незаконным, а основания прекращения полномочий главы были изменены с «отставки по собственному желанию» на «удаление в отставку в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Глава поселения обжаловала это решение. Она просила суд отменить судебное решение об удалении в отставку в связи с утратой доверия и отказать в удовлетворении иска прокурора. Однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Оно вступило в законную силу.

Согласно открытым данным, полномочия главы поселения прекращены у Ларисы Альбовой. В настоящее время временно исполняет обязанности главы сельского поселения Елена Попова.







