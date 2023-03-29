Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за утраты доверия

Борьба с коррупцией 29.03.2023 17:34
0
29.03.2023 17:34
В Новониколаевском районе Волгоградской области прокуратура добилась прекращения полномочий главы Красноармейского сельского поселения в связи с утратой доверия из-за кумовства. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе проверки требований законодательства о противодействии коррупции вскрылось, что глава без конкурсных процедур заключала контракты на приобретение товаров для муниципальных нужд со своей снохой, являющейся индивидуальным предпринимателем. Глава поселения также трудоустроила на должность директора дома культуры супруга, который находился в ее непосредственном подчинении.
Прокуратурой Новониколаевского района было внесено представление в адрес Совета депутатов Красноармейского сельского поселения об удалении главы поселения в отставку за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции. Однако сельские депутаты нарушений не нашли и отказали в удовлетворении представления прокурора.
- В этой связи прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением об удалении в отставку главы поселения за нарушение антикоррупционных требований. В ходе рассмотрения иска глава поселения досрочно сложила полномочия по собственному желанию, - сообщила Черединина.
Требование прокурора было удовлетворено судом. Решение Совета депутатов было признано незаконным, а основания прекращения полномочий главы были изменены с «отставки по собственному желанию» на «удаление в отставку в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
Глава поселения обжаловала это решение. Она просила суд отменить судебное решение об удалении в отставку в связи с утратой доверия и отказать в удовлетворении иска прокурора. Однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Оно вступило в законную силу.
Согласно открытым данным, полномочия главы поселения прекращены у Ларисы Альбовой. В настоящее время временно исполняет обязанности главы сельского поселения Елена Попова.
Руководители ГБУ Волгоградской области раскрыли свои зарплаты за 2022 год21.03.2023 19:49
Борьба с коррупцией 21.03.2023 19:49
«Вину отрицает»: замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева отдали под суд за коррупцию28.02.2023 16:29
Борьба с коррупцией 28.02.2023 16:29
Замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева оставили в СИЗО03.02.2023 10:28
Борьба с коррупцией 03.02.2023 10:28
Ежегодные декларации депутатов засекретят от избирателей25.01.2023 13:54
Борьба с коррупцией 25.01.2023 13:54
Средний размер взятки в Волгоградской области в 2022 году составил 115 тысяч рублей21.01.2023 11:32
Борьба с коррупцией 21.01.2023 11:32
Двоих волгоградских чиновников наказали за недостоверные декларации16.01.2023 20:13
Борьба с коррупцией 16.01.2023 20:13
Осужденного заместителя мэра Волжского уволили из администрации22.12.2022 08:38
Борьба с коррупцией 22.12.2022 08:38
Придется сидеть: облсуд признал законным приговор вице-мэру Волжского Виктору Сухорукову20.12.2022 13:27
Борьба с коррупцией 20.12.2022 13:27
В Волгограде вскрыли аферу при благоустройстве проспекта Жукова19.12.2022 13:50
Борьба с коррупцией 19.12.2022 13:50
«Освоили 600 миллионов»: ФАС РФ заподозрила картель на создании интеллектуальной транспортной системы Волгоградской области16.12.2022 10:48
Борьба с коррупцией 16.12.2022 10:48
В Волгограде ищут экипаж для депутата Госдумы за 1 миллион рублей16.12.2022 09:24
Борьба с коррупцией 16.12.2022 09:24
Чиновники Быковской администрации сдали тесты на антикоррупцию06.12.2022 16:56
Борьба с коррупцией 06.12.2022 16:56
Волгоградский депутат ищет встречи с прокурором из-за коррупции06.12.2022 06:36
Борьба с коррупцией 06.12.2022 06:36
В Волгограде вернули землю, незаконно отданную коммерсантам заммэра Сидоренко28.11.2022 16:38
Борьба с коррупцией 28.11.2022 16:38
Депутаты Волгоградской облдумы пропьют за год полмиллиона рублей25.11.2022 14:20
Борьба с коррупцией 25.11.2022 14:20