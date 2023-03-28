Расследования

Закопавшая мать живьем жительница Волгоградской области проведет 8 лет в колонии

Расследования 28.03.2023 09:49
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28.03.2023 09:49


Вступил в законную силу приговор в отношении Сациты Гизатулиной, осуждённой за убийство матери. Об этом  сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Напомним, жуткая история произошла  13 июня 2022 года в одном из частных домовладений по улице Почтовая в селе Ольховка. Между осужденной и ее матерью вспыхнул конфликт. В ходе ссоры  подсудимая, находящаяся в состоянии опьянения, взяла молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери. Не остановившись на этом, Гизатулина стала душить мать, после чего вытащила тело женщины во двор, где бросила в выкопанную яму и засыпала землёй.  

Как потом установила экспертиза, причиной смерти 52-летней потерпевшей явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути. То есть дочь по сути живьем похоронила свою мать. 

Приговором Ольховского районного суда Волгоградской области Сацита Гизатулина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Однако убийца собственной матери посчитала наказание слишком суровым и обжаловала приговор. А представитель обвинения, наоборот, настаивал на его ужесточении. 

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. 

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