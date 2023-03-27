







Завтра, 28 марта, гандболистки «Динамо-Синара» сразятся на гостевой площадке с командой «Кубань» из Краснодара в рамках 10-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги.

Встреча "Кубань"-"Динамо-Синара" состоится 28 марта. Начало в 19-00.







Иван Тюгаев





Фото пресс-службы "Динамо-Синара"



Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградки уже гарантированно займут седьмую строчку по итогам регулярного сезона и на первом этапе плей-офф сыграют с одной из трёх команд: "Ростов-Дон", "Астраханочка" или "Лада" из Тольятти. С последними двумя коллективами динамовки ещё встретятся в следующих турах чемпионата. А вот завтрашние соперницы нашего клуба продолжают бороться за пятое место в таблице.Тем не менее, победа нужна обоим противникам. Для "Динамо" будет нелишним за счёт удачных результатов в ближайших поединках почувствовать дополнительную уверенность в своих силах перед играми на выбывание. Несмотря на поражение в последних встречах с действующими чемпионками и вице-чемпионками "ЦСКА" и "Ростовом" соответственно подопечные Олега Кулешова показали достойную игру. А в противостоянии с армейским коллективом и вовсе до последних минут претендовали на заработанные очки. Теперь осталось подкрепить хорошую игру победами.Помочь обыграть кубанок будет призвана Варвара Семина, которая вернулась в состав команды после выступления за Волгоградскую область на юношеском первенстве России до 18 лет. На том турнире наша гандболистка стала лучшим бомбардиром и помогла своему коллективу попасть в итоговую тройку призёров.Отметим, пока "Динамо" пропускало прошлый тур, "Кубань" на выезде проиграла ЦСКА со счётом 32:27. А между собой завтрашние соперники провели в этом сезоне три матча, в одном из которых были повержены краснодарские гандболистки, а в двух других поединках победа осталась за оппонентками волгоградок.Добавим, что в расположение сборной России были вызваны два динамовских игрока - Анастасия Старшова и Екатерина Долматова. Они пройдут сборы с национальной дружиной в Подмосковье с 4 по 12 апреля.