Под Волгоградом наркоплантаторы получили 20 лет колонии на двоих

Дубовский районный суд Волгоградской области вынес приговор двоим местным жителям, которые выращивали на поле коноплю для продажи. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 62-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, 28-летнего – к 9 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Их признали виновными по двум статьям УК РФ - пп «а,в», ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Осужденные не признали вину.

Следствием и судом установлено, что с мая по август 2021 года мужчины выращивали коноплю на поле рядом с хутором Челюскинец Дубовского района. Им удалось получить 50 кг наркосодержащего растения, которое они расфасовали и подготовили для реализации. Коноплю они хранили в хозяйственной постройке арендованного частного домовладения.

В августе 2021 года мужчины предприняли попытку сбыть четыре свертка конопли общей массой более 737 граммов. Их задержали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.