Расследования

Под Волгоградом наркоплантаторы получили 20 лет колонии на двоих

Расследования 27.03.2023 11:38
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27.03.2023 11:38


Дубовский районный суд Волгоградской области вынес приговор двоим местным жителям, которые выращивали на поле коноплю для продажи. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 62-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, 28-летнего – к 9 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Их признали виновными по двум статьям УК РФ - пп «а,в», ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Осужденные не признали вину.

Следствием и судом установлено, что с мая по август 2021 года мужчины выращивали коноплю на поле рядом с хутором Челюскинец Дубовского района. Им удалось получить 50 кг наркосодержащего растения, которое они расфасовали и подготовили для реализации. Коноплю они хранили в хозяйственной постройке арендованного частного домовладения. 

В августе 2021 года мужчины предприняли попытку сбыть четыре свертка конопли общей массой более 737 граммов. Их задержали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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