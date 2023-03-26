Есть первая победа: регбисты волгоградского «Ротора» обыграли «Град Петров» со счетом 17:11

Иван Тюгаев
Спорт 26.03.2023 13:34
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26.03.2023 13:34
Иван Тюгаев
Регбисты волгоградского «Ротора» накануне, 25 марта, в гостях обыграли «Град Петров» из Таганрога со счётом 17:11 во втором туре чемпионата Высшей лиги России. Это первая победа нашего коллектива в новом сезоне.
Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на группу VK Федерации регби Волгоградской области, перед началом матча играющий тренер "Ротора" Георгий Веливанов сообщил, что команда проанализировала причины поражения в первой игре с краснодарскими "Богатырями" и проделала работу над ошибками. Также он добавил, что регбисты постараются дать бой в Таганроге против местного клуба. И, в конечном итоге, так и оказалось.
Тем не менее, начался поединок для волгоградцев непросто. Уже на 3-й минуте хозяева заработали право на пробитие штрафного и после успешной реализации заработали первые три очка. "Ротор" ответил через 10 минут. Артём Гончаров совершил попытку, вошёл в зачётную зону с мячом, тем самым заработав 5 баллов для гостей.
В середине первого тайма сине-голубые провели ещё одну эффективную атаку. В результате схватки была разыграна комбинация с участием Георгия Веливанова, открывавшегося Алексея Татарченко и Даниила Зевака, который, пройдя сквозь плотную оборону, исполнил решающее результативное действие и увеличил преимущество "Ротора" ещё на 5 очков. А сразу после этого дальним и прицельным ударом с подставки Никита Сботов успешно выполнил реализацию, сделав счёт в матче 12:3. На 32-й минуте после розыгрыша штрафного волгоградские игроки пошли вперёд и в результате ещё одной схватки сумел отличиться Алексей Татарченко.
Во втором тайме клубу из Таганрога, как и в начале первого, снова удалось получить право на штрафной удар вблизи чужих ворот, который был успешно реализован. Хозяева приблизились к оппонентам на три балла. Несмотря на это, весь остаток игры комфортный отрыв позволял волгоградцам сконцентрироваться на дисциплинированной игре в обороне. Лишь под самый занавес поединка хозяевам удалось выполнить ещё одну результативную попытку. Конечный счёт - 17:11 в пользу "Ротора".
Следующий тур пройдёт 30 апреля. Волгоградская команда примет на своём поле краснодарских "Богатырей" и получит возможность реабилитироваться за поражение в предыдущей очной игре между этими противниками.
Иван Тюгаев
Фото Федерация регби Волгоградской области VK.com
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