Житель Волгоградской области Сергей Мартын погиб на Украине

Участник специальной военной операции из Камышинского района Волгоградской области Сергей Мартын погиб при исполнении боевых задач. Как сообщает ИА «Высота 102», информацию об этом сообщили сегодня, 24 марта, в администрации района.

– Сергей Евгеньевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея Евгеньевича искренние соболезнования. Вечная память Герою! – такое сообщение было опубликовано райадмином.

Известно, что Сергей служил в сухопутных войсках, в 2010 году демобилизовался. Был женат, у него осталась дочка.