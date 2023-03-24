Расследования

Житель Волгоградской области Сергей Мартын погиб на Украине

Расследования 24.03.2023 15:18
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24.03.2023 15:18


Участник специальной военной операции из Камышинского района Волгоградской области Сергей Мартын погиб при исполнении боевых задач. Как сообщает ИА «Высота 102», информацию об этом сообщили сегодня, 24 марта, в администрации района. 

– Сергей Евгеньевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея Евгеньевича искренние соболезнования. Вечная память Герою! – такое сообщение было опубликовано райадмином. 

Известно, что Сергей служил в сухопутных войсках, в 2010 году демобилизовался. Был женат, у него осталась дочка. 

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