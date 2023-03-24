Расследования

В Волгоградской области женщину осудят за гибель двух человек из-за ее зажигалки

Расследования 24.03.2023 10:02
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24.03.2023 10:02


В причинении смерти по неосторожности в Волгоградской области обвиняют 21-летнюю женщину, вредная привычка которой привела к трагедии.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) обвиняемой грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Следствием установлено, что в Новониколаевском районе 16 декабря 2022 года в частном доме, где женщина проживала с 2-летним сыном и сожителем, произошел пожар. Мужчина и ребенок погибли отравления окисью углерода, а домовладение было уничтожено огнем. Женщине удалось спастись.
Согласно материалам дела, мать ребенка оборудовала в доме место для курения, оставляя зажигалку в доступном для ребенка месте. Мальчик неоднократно брал ее и были случаи, когда он поджигал мебель во время игры. Тогда огонь удавалось быстро потушить. Трагедия произошла рано утром, когда женщина и ее сожитель спали. Ребенок снова взял зажигалку и поджег вещи в комнате. Проснувшись, женщина увидела пожар и выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь, что и спало ей жизнь.
Вину она полностью признала.

Фото: предоставлено прокуратурой Волгоградской области 

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