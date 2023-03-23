Истязателя беременной волгоградки отправили на 4 года в колонию





В Волгограде апелляционная инстанция областного суда сегодня, 23 марта, подтвердила законность приговора 26-летнему Микаилу Тамасханову, который несколько дней избивал беременную сожительницу, что привело к потере ребенка.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции в отношении Микаила Тамасханова, оставив его без изменения, - рассказала Черединина.

Советский районный суд Волгограда в феврале этого года признал Тамасханова виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), п. «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы беременной женщины), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Его приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Однако вину он не признал, обжаловал приговор и просил его оправдать.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 17 на 18 декабря 2021 года он поссорился со своей сожительницей, которая сообщила ему о беременности. Ослепленный ревностью мужчина стал отрицать отцовство, а потом принялся избивать подругу и угрожать расправой. Все происходило в арендованной квартире, в которой Тамасханов запер беременную, не давал ей возможности уйти и общаться с родственниками. 20 декабря женщине все же удалось воспользоваться сотовым телефоном и сообщить о своем местонахождении матери. Она вызвала сотрудников полиции, которые освободили узницу.

Известно, что женщине потребовалась госпитализация, а ребенка она потреляла.

Приговор вступил в законную силу.



