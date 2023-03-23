СК провел обыски в доме директора детского центра в Городище Натальи Щербаковой

В Городищенском районе Волгоградской области следователями возбуждено уголовное дело в отношении директора центра детского творчества. Как стало известно ИА «Высота 102», Наталья Щербакова подозревается по п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстных побуждений.

– По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемая, являясь директором центра детского творчества, зная о том, что на расчетный счет учреждения поступили денежные средства в размере более 500 тысяч рублей в рамках реализации федеральной и региональных образовательных программ для детей, издала приказ, на основании которого пяти работникам необоснованно начислены денежные средства в качестве премии в сумме свыше 410 тысяч рублей, – сообщила 23 марта официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – При этом, пользуясь тем, что премия начислена работникам не за повышение качества труда и достижение ими дополнительных результатов, подозреваемая потребовала от сотрудников передать ей по 30 тысяч рублей от каждого.

Собрав, таким образом 150 тысяч рублей, Щербакова, сообщают следователи, потратила их на собственные нужды.

– Сегодня сотрудниками регионального управления СК России во взаимодействии с оперуполномоченными полиции по месту жительства всех работников проведены обыски, в ближайшее время следователи приступят к их допросам, а также производству других следственных и процессуальных действий, направленных на установление значимых обстоятельств, – сообщает Буянова.

Фото: Наталья Щербакова / OK.ru