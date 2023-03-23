Расследования

СК провел обыски в доме директора детского центра в Городище Натальи Щербаковой

Расследования 23.03.2023 10:08
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23.03.2023 10:08


В Городищенском районе Волгоградской области следователями возбуждено уголовное дело в отношении директора центра детского творчества. Как стало известно ИА «Высота 102», Наталья Щербакова подозревается по п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ  – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстных побуждений. 

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемая, являясь директором центра детского творчества, зная о том, что на расчетный счет учреждения поступили денежные средства в размере более 500 тысяч рублей в рамках реализации федеральной и региональных образовательных программ для детей, издала приказ, на основании которого пяти работникам необоснованно начислены денежные средства в качестве премии в сумме свыше 410 тысяч рублей, – сообщила 23 марта официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – При этом, пользуясь тем, что премия начислена работникам не за повышение качества труда и достижение ими дополнительных результатов, подозреваемая потребовала от сотрудников передать ей по 30 тысяч рублей от каждого. 

Собрав, таким образом 150 тысяч рублей, Щербакова, сообщают следователи, потратила их на собственные нужды. 

Сегодня сотрудниками регионального управления СК России во взаимодействии с оперуполномоченными полиции по месту жительства всех работников проведены обыски, в ближайшее время следователи приступят к их допросам, а также производству других следственных и процессуальных действий, направленных на установление значимых обстоятельств, – сообщает Буянова. 

Фото: Наталья Щербакова / OK.ru

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