В Волгоградскую областную думу поступил проект изменений в закон «О государственных должностях», подготовленный региональной прокуратурой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в частности, предлагается дополнить закон требованием к лицу, замещающему государственную должность Волгоградской области (за исключением депутата Волгоградской областной думы), сообщать обо всех фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Также лицо, замещающее государственную должность, обязано будет уведомлять органы прокуратуры или другие госорганы о подобном факте не позднее пяти дней после поступления предложения совершить коррупционный проступок.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, данные изменения вносятся в соответствии с дополнениями в федеральный закон «О противодействии коррупции», которые были приняты в конце декабря прошлого года.