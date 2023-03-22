Политика

Депутатов не тронут: к волгоградским чиновникам ужесточат антикоррупционные требования

Политика 22.03.2023 18:27
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22.03.2023 18:27


В Волгоградскую областную думу поступил проект изменений в закон «О государственных должностях», подготовленный региональной прокуратурой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в частности, предлагается дополнить закон требованием к лицу, замещающему государственную должность Волгоградской области (за исключением депутата Волгоградской областной думы),  сообщать обо всех фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Также лицо, замещающее государственную должность, обязано будет уведомлять органы прокуратуры или другие госорганы о подобном факте не позднее пяти дней после поступления предложения совершить коррупционный проступок. 

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, данные изменения вносятся в соответствии с дополнениями в федеральный закон «О противодействии коррупции», которые были приняты в конце декабря прошлого года.  

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