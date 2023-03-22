Расследования

Начальник волгоградской Росгвардии Тупиков пообещал помощь матери погибшего на СВО рядового

Расследования 22.03.2023 11:56
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22.03.2023 11:56


Начальник волгоградского управления Росгвардии встретился с мамой погибшего в зоне СВО год назад рядового Владислава Шабунина. Указом президента России Владимира Путина волгоградец был посмертно награжден орденом Мужества. 

– Юрий Тупиков и его заместитель полковник Леонид Фомин выразили поддержу Светлане Михайловне. Одной из тем беседы стало стали бытовые вопросы, которые заботят семью павшего воина, – сообщили в пресс-службе управления. 

По словам Тупикова, сотрудники Росгвардии регулярно навещают близких погибших боевых товарищей и оказывают помощь.

– Так будет всегда, потому что эти люди стали близкими нам. Мы готовы содействовать в решении любых проблем и всегда поддерживаем связь, – руководитель регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии 

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