Начальник волгоградской Росгвардии Тупиков пообещал помощь матери погибшего на СВО рядового

Начальник волгоградского управления Росгвардии встретился с мамой погибшего в зоне СВО год назад рядового Владислава Шабунина. Указом президента России Владимира Путина волгоградец был посмертно награжден орденом Мужества.

– Юрий Тупиков и его заместитель полковник Леонид Фомин выразили поддержу Светлане Михайловне. Одной из тем беседы стало стали бытовые вопросы, которые заботят семью павшего воина, – сообщили в пресс-службе управления.

По словам Тупикова, сотрудники Росгвардии регулярно навещают близких погибших боевых товарищей и оказывают помощь.

– Так будет всегда, потому что эти люди стали близкими нам. Мы готовы содействовать в решении любых проблем и всегда поддерживаем связь, – руководитель регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии