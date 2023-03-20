Происшествия

В Волгоградской области ограждение набережной снесло ледяными глыбами

Происшествия 20.03.2023 11:55
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20.03.2023 11:55


Администрация города Камышина Волгоградской области опубликовала фотографии, на которых запечатлен результат действия стихии в районе набережной. По информации мэрии города, в минувшие выходные ледяные повредили ограждение ротоны. 

– В выходные дни движущимися под действием сильного ветра со стороны реки Волга ледяными массами повреждено два пролета ограждения ротонды на набережной реки Камышинка. Специалисты МБУ г. Камышина «Благоустройство» оценили ущерб. Восстановительные мероприятия будут проведены после очистки ограждения от льда, – пояснили в местной администрации. 

Напомним, что ранняя весна в Волгоградской области стала причиной подтопления нескольких населенных пунктов. Однако, по сведениям ГУ МЧС России, ситуация с паводком в регионе не вызывает опасений и находится под контролем профильных служб. 

Фото: администрация Камышинского района 

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