В Волгограде найден мертвым пропавший в октябре 2022 года мужчина





В Волгограде прекращены поиски пропавшего в конце октября 2022 года жителя Красноармейского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне 52-летний Владимир Нестеров был найден мертвым.

Сообщается, что труп мужчины был найден 18 марта в водоеме.

– Отрабатывались различные версии исчезновения жителя Волгограда. Накануне тело без вести пропавшего было обнаружено в воде возле железнодорожного моста между первым и вторым шлюзом канала им. В.И Ленина, – уточнили в региональном главке МВД России.

Напомним, что в январе 2023 года в редакцию ИА «Высота 102» обратились родные пропавшие мужчины. Волгоградцы поделились кадрами с камер наблюдения, на которых последний раз был запечатлен Владимир Нестеров. Дети волгоградца уточняли, что их отец 25 октября вышел из дома без телефона на перекур, и с тех пор его никто не видел.

О том, что Владимир Александрович не планировал долгих поездок, свидетельствовало и то, что из дома он вышел в октябре в шлепанцах и шортах, накинув на себя только куртку.

Точную причину смерти волгоградца установят по итогам СМЭ. При обнаружении следов криминальной смерти на теле погибшего не обнаружено.