«Он просто вышел покурить»: видеокамеры сняли пропавшего 2 месяца назад волгоградца перед его исчезновением
Расследования 03.01.2023 21:07
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03.01.2023 21:07
Видеокамеры запечатлели момент, предшествовавший таинственному исчезновению 52-летнего волгоградца Владимира Нестерова, о местонахождении которого ничего не известно вот уже больше двух месяцев. Родные Владимира Александровича поделились с ИА «Высота 102» фото пропавшего мужчины и сообщили подробности этого происшествия.
- Просим всех помочь в поисках нашего папы - Нестерова Владимира Александровича. Он пропал без вести 25 октября в Красноармейском районе Волгограда. Ушел он без телефона, без денег, без документов. Папа просто вышел покурить и не вернулся, - рассказали его дети.
- Папе 52 года. Рост — 175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы — русые с проседью, а глаза голубые. В день пропажи на нем были надеты: черная куртка с белым камуфляжным рисунком, черные шорты и такого же цвета тапочки.
Тех, кто может знать о его местонахождении или обладает какой-либо информацией, просим обратиться по номерам 112 или 89275372088,89375396673.
Напомним, об исчезновении Владимира Нестерова сообщили волонтеры движения «Лиза Алерт» в октябре прошлого года. Мужчину до сих пор не удалось найти.
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