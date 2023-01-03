«Он просто вышел покурить»: видеокамеры сняли пропавшего 2 месяца назад волгоградца перед его исчезновением









Видеокамеры запечатлели момент, предшествовавший таинственному исчезновению 52-летнего волгоградца Владимира Нестерова, о местонахождении которого ничего не известно вот уже больше двух месяцев. Родные Владимира Александровича поделились с ИА «Высота 102» фото пропавшего мужчины и сообщили подробности этого происшествия.













- Просим всех помочь в поисках нашего папы - Нестерова Владимира Александровича. Он пропал без вести 25 октября в Красноармейском районе Волгограда. Ушел он без телефона, без денег, без документов. Папа просто вышел покурить и не вернулся, - рассказали его дети.





- Папе 52 года. Рост — 175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы — русые с проседью, а глаза голубые. В день пропажи на нем были надеты: черная куртка с белым камуфляжным рисунком, черные шорты и такого же цвета тапочки.















Тех, кто может знать о его местонахождении или обладает какой-либо информацией, просим обратиться по номерам 112 или 89275372088,







Напомним, об исчезновении Владимира Нестерова сообщили волонтеры движения «Лиза Алерт» в октябре прошлого года. Мужчину до сих пор не удалось найти.

89375396673.