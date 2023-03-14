В Волгограде при падении с высотки насмерть разбился подросток

В Волгограде у подъезда многоквартирного дома найдено тело подростка. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшему было всего 16 лет.

— Труп парня нашли случайные прохожие, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Предположительная причина смерти — падение с высоты 12 этажа.

Известно, что инцидент произошел у дома № 115 по проспекту имени Жукова. В СУ СКР по Волгоградской области происшествие не комментируют.

По словам очевидцев, парень упал прямо на оживленный тротуар возле магазина «Медтехника» с 9 этажа. К моменту приезда экипажа скорой он был уже мертв.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

