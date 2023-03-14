Происшествия

В Волгограде при падении с высотки насмерть разбился подросток

Происшествия 14.03.2023 18:46
0
14.03.2023 18:46


В Волгограде у подъезда многоквартирного дома найдено тело подростка. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшему было всего 16 лет. 

— Труп парня нашли случайные прохожие, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Предположительная причина смерти — падение с высоты 12 этажа. 

Известно, что инцидент произошел у дома № 115 по проспекту имени Жукова. В СУ СКР по Волгоградской области происшествие не комментируют.  

По словам очевидцев, парень упал прямо на оживленный тротуар возле магазина «Медтехника» с 9 этажа. К моменту приезда экипажа скорой он был уже мертв. 

Фото: читатели ИА «Высота 102»   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.03.2023 13:36
Происшествия 14.03.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 13:11
Происшествия 14.03.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 12:44
Происшествия 14.03.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 11:56
Происшествия 14.03.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 11:14
Происшествия 14.03.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 18:04
Происшествия 13.03.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 14:20
Происшествия 13.03.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 11:01
Происшествия 13.03.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 10:12
Происшествия 13.03.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 10:05
Происшествия 13.03.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 09:59
Происшествия 13.03.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 09:50
Происшествия 13.03.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2023 21:03
Происшествия 12.03.2023 21:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2023 14:06
Происшествия 12.03.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2023 10:18
Происшествия 12.03.2023 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:59
«Боимся, что разорится»: владельца скандального завода в Новониколаевке оштрафовали на 900 рублейСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде при падении с высотки насмерть разбился подростокСмотреть фотографии
18:31
«Пробки будут до Калмыкии»: жители юга Волгограда требуют ликвидировать дорожные заторы из-за ремонта мостовСмотреть фотографии
17:58
«Ушли» по-хорошему: депутат Илья Кошкарев отказался от мандата из-за акций британского банкаСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде пропал пенсионер с синей спортивной сумкойСмотреть фотографии
17:45
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доходСмотреть фотографии
17:24
Самое время ворваться в игру: бонусы в «Мир танков» теперь в обмен на минуты Tele2Смотреть фотографии
17:15
В поликлинике №3 Волгограда начальника отдела наказали за электронную волокитуСмотреть фотографии
16:18
Но это не всё: в Волгограде снесли забор, скрывавший могилу защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде с 20 марта появится новая остановка электричкиСмотреть фотографии
15:29
На Украине погиб житель Волгоградской области Александр СтраховСмотреть фотографии
15:01
«Я всегда указывал на Ремезова»: Михаил Музраев рассказал о политике и теракте в суде РостоваСмотреть фотографии
14:53
В Санкт-Петербурге будут продавать одежду волгоградского брендаСмотреть фотографии
14:21
В России ввели запрет на дискредитацию участников СВОСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской облдуме нашли замену сложившему полномочия Илье КошкаревуСмотреть фотографии
13:36
В Красноармейском районе Волгограда трамвай сошел с рельсов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 годуСмотреть фотографии
13:11
В техникуме Волжского распылили перцовый аэрозоль, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
13:10
Депутаты Волгоградской облдумы засекретили свои декларации о доходахСмотреть фотографии
12:44
Понтонный мост не выдержал наплыва льда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана РеховскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
В Волгоградской области родителям и детям погибших в СВО назначили пособияСмотреть фотографии
11:56
Пенсионерка попала под грузовик на территории больницы №25 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья обустроили аудитории нового формата для студентов ВолГАУСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцам рассказали, как уменьшить плату за ОДНСмотреть фотографии
11:14
«Работаем дальше»: на заседании Волгоградской облдумы прозвучала пожарная тревогаСмотреть фотографии
10:31
Закрывался от ударов руками: стали известны подробности об истязании тетей 3-летнего мальчика под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев подал в досрочную отставкуСмотреть фотографии
09:49
Машины химической разведки применят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
На Гремячинском ГОКе прошли учения Главного управления МЧССмотреть фотографии
 