В Волгоградской областной думе готовятся принять правки в региональный закон о статусе депутатов, касающиеся порядка предоставления сведений о доходах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, так, депутаты областной думы должны предоставить в комиссию по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции сведения о своих доходах, супругов и несовершеннолетних детей до 1 апреля. При этом депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, обязаны предоставить сведения о доходах в течение 4-х месяцев со дня избрания депутатом.

Также народные избранники должны сообщить в комиссию регпарламента и сведения о произведенных сделках.

Если же депутат областной думы обнаружил, что в предоставленных им сведениях он допустил ошибку, то он вправе будет предоставить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, установленного для подачи деклараций.

Увидеть полные декларации депутатов, как это было ранее, избирателям теперь не удастся. Теперь сведения о доходах и расходах народных избранников не будут публиковаться в открытом доступе в соответствии с недавно принятыми федеральными законами и указами Президента РФ. Так, на официальном сайте регпарламента будет размещаться лишь обобщенная информация об исполнении депутатами думы обязанности предоставить сведениях о доходах.

– В размещаемой на официальном сайте обобщенной информации должны отсутствовать персональные данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо, и данные, позволяющие индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу, - гласит ч.2. ст. 30.4 законопроекта о статусе депутата Волгоградской облдумы.