«Утонули в дерьме»: жители поселка подали в суд на «Ситиматик-Волгоград»





Жители поселка Уральский в Волжском решили кардинально бороться с мусорными завалами на территории населенного пункта, за которые, по мнению волжан, должен нести ответственность регоператор - ООО «Ситиматик-Волгоград». Местная жительница Алла Черненко от имени своих земляков обратилась в Волжский городской суд с иском к компании, которую люди считают виновником мусорного хаоса.





- Мы столкнулись с проблемой, которая отравляет жизнь всего нашего посёлка Уральский. Контейнерная площадка превратилась в горы мусора, - рассказала ИА "Высота 102" Алла. - Мусорные баки вывозятся редко, из-за этого они все время переполнены. Из-за отсутствия альтернативы приходится оставлять мешки с мусором рядом с контейнерами. Соответственно, место превратилось в натуральную свалку, которая не только портит внешний вид поселка и источает неприятный запах, но и стала местом скопища животных.





По словам женщины, такая ситуация продолжается уже не первый месяц. Если мусорщики приезжают, то они опустошают только баки. А все, что рядом с ними, остается гнить.

- Вчера, правда, они часть лежащего рядом с баками мусора вывезли, но далеко не весь – шины и ветки остались, - пояснила Алла. – Если честно, людям просто надоело жить в постоянном дерьме. Сейчас начнется жара и все будет вонять, а потом появятся крысы, мы это уже проходили. Регоператор собирает деньги с граждан, но, по мнению наших жителей, игнорирует выполнение своей работы надлежащим образом. Мы только и слышим, что это не их обязанность – убирать рядом с баками. А чья? Деньги мы платим за вывоз мусора только этой компании!

При этом, утверждает Алла Черненко, жители поселка Уральский добросовестно оплачивают эти услуги, однако всем просто надоело жить в окружении постоянной свалки.





Между тем, как стало сегодня известно ИА «Высота 102», Волжский городской суд отклонил суд Аллы Черненко к регоператору. Причины пока неизвестны – картотека суда временно не функционирует. Но жители не намерены сдаваться и собираются добиваться справедливости.