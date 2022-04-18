Общество

«Утонули в дерьме»: жители поселка подали в суд на «Ситиматик-Волгоград»

Общество 18.04.2022 20:35
18.04.2022 20:35


Жители поселка Уральский в Волжском решили  кардинально бороться с мусорными завалами на территории населенного пункта, за которые, по мнению волжан, должен нести ответственность регоператор - ООО «Ситиматик-Волгоград». Местная жительница Алла Черненко от имени своих земляков обратилась в Волжский городской суд с иском к компании, которую люди считают виновником мусорного хаоса. 

-  Мы столкнулись  с проблемой, которая отравляет жизнь всего нашего посёлка Уральский. Контейнерная площадка превратилась в горы мусора, - рассказала ИА "Высота 102" Алла. - Мусорные баки вывозятся редко, из-за этого они все время переполнены. Из-за отсутствия альтернативы приходится оставлять мешки с мусором рядом с контейнерами. Соответственно,  место превратилось в натуральную свалку, которая не только портит внешний вид поселка   и источает неприятный запах, но и стала местом скопища животных.

По словам женщины, такая ситуация продолжается уже не первый месяц. Если мусорщики приезжают, то они опустошают только баки. А все, что рядом с ними, остается гнить. 
- Вчера, правда, они часть лежащего рядом с баками мусора вывезли, но далеко не весь – шины и ветки остались, - пояснила Алла. – Если честно, людям просто надоело жить в постоянном дерьме. Сейчас начнется жара и все будет вонять, а потом появятся крысы, мы это уже проходили.  Регоператор собирает деньги с граждан, но, по мнению наших жителей, игнорирует выполнение своей работы надлежащим образом. Мы только и слышим, что это не их обязанность – убирать рядом с баками. А чья? Деньги мы платим за вывоз мусора только этой компании!
При этом, утверждает Алла Черненко, жители поселка Уральский добросовестно оплачивают эти услуги, однако всем просто надоело жить в окружении постоянной свалки. 

Между тем, как стало сегодня известно ИА «Высота 102», Волжский городской суд отклонил суд Аллы Черненко к регоператору. Причины пока неизвестны – картотека суда временно не функционирует. Но жители не намерены сдаваться и собираются добиваться справедливости.
Напомним, ранее проблему заоблачных  тарифов на вывоз мусора для бюджетных учреждений поднимали депутаты Волжской городской думы. Депутатов возмутил тот факт, что регоператор заключил новые договоры со школами, детсадами и ФОК, согласно которым мусор, который не успевает накапливаться, вывозится ежедневно, а плата за это выросла в десятки раз. 

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