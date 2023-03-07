В Волгограде пассажирку маршрутки № 98 выбросило из салона на повороте: видео

В Центральном районе Волгограда накануне примерно в 17.50 из салона маршрутки № 98 на ходу выпала девушка. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.





— По предварительным данным, во время движения микроавтобуса «Луидор» напротив дома № 21 по улице Краснознаменской произошло самопроизвольное открытие двери, в результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии пассажирку доставили в больницу. Оказавшаяся на асфальте волгоградка попала в поле зрения уличных камер. При падении девушка потеряла обувь. На помощь ей сразу бросились пассажиры маршрутного такси. К месту ДТП тут же подъехали полицейские.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области