







Сотрудники ФСБ России установили организатора террористического акта, который планировался в августе прошлого года на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным оперативников, организатор несостоявшейся диверсии - гражданин России Денис Капустин, который проживает на территории Украины и действует под контролем СБУ. Это один из организаторов "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Также он участвовал в атаке на села в Брянской области, во время которой убиты два местных жителя.

Как ранее сообщалось, в Волгоградской области оказавшие сопротивление исполнители диверсии — сторонники организованных им праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь" россияне Кейнер и Ушков — были убиты . На месте преступления было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

В отношении Дениса Капустина возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" (205 УК), "Участие в деятельности террористической организации" (205.4) и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" (222.1).

Фото: SHOT / t.me