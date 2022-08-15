Опубликовано видео с места ликвидации двух граждан РФ, готовивших диверсию на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Интерфакс», подготовку к террористическому акту курировали украинские спецслужбы.





По данным ФСБ, при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были уничтожены. На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.





Теракт, по информации ЦОС, готовили граждане РФ, входящие в праворадикальную группировку «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем, известным как «Тесак».





Также в спецслужбе сообщили, за организацией теракта под контролем украинских спецслужб стоят члены «Реструкта» — гражданин РФ Андрей Чуенков, принимающий участие в боевых действиях на Украине в составе нацбата «Ураган», и гражданин Украины Юрий Ионов, являющийся военнослужащим нацбатальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), близко связанный с его основателем Андреем Билецким.

На кадрах видно расстрелянное лобовое стекло автомобиля LADA Vesta черного цвета, разбросанное оружие и сотовые телефоны.

По не подтвержденной официально информации, пособников спецслужб Украины, собиравшихся подорвать нефтепровод, ликвидировали в Камышинском районе Волгоградской области.

Фото и видео: SHOT / t.me

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