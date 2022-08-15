Расследования

Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Волгоградской области

Расследования 15.08.2022 18:04
0
15.08.2022 18:04


Опубликовано видео с места ликвидации двух граждан РФ, готовивших диверсию на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Интерфакс», подготовку к террористическому акту курировали украинские спецслужбы.



По данным ФСБ, при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были уничтожены. На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.


Теракт, по информации ЦОС, готовили граждане РФ, входящие в праворадикальную группировку «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем, известным как «Тесак».


Также в спецслужбе сообщили, за организацией теракта  под контролем украинских спецслужб стоят члены «Реструкта» — гражданин РФ Андрей Чуенков, принимающий участие в боевых действиях на Украине в составе нацбата «Ураган», и гражданин Украины Юрий Ионов, являющийся военнослужащим нацбатальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), близко связанный с его основателем Андреем Билецким.

На кадрах видно расстрелянное лобовое стекло автомобиля LADA Vesta черного цвета, разбросанное оружие и сотовые телефоны. 

По не подтвержденной официально информации, пособников спецслужб Украины, собиравшихся подорвать нефтепровод, ликвидировали в Камышинском районе Волгоградской области.

Фото и видео: SHOT / t.me 

Читайте также: 

ФСБ предотвратила в Волгограде теракт спецслужб Украины 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.08.2022 17:50
Расследования 15.08.2022 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2022 08:54
Расследования 14.08.2022 08:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2022 16:40
Расследования 12.08.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2022 14:51
Расследования 12.08.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2022 17:26
Расследования 11.08.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2022 11:28
Расследования 11.08.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 19:08
Расследования 10.08.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 15:16
Расследования 10.08.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 12:03
Расследования 10.08.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 10:18
Расследования 10.08.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 09:29
Расследования 10.08.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 09:28
Расследования 10.08.2022 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 09:00
Расследования 10.08.2022 09:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2022 20:44
Расследования 09.08.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2022 18:26
Расследования 09.08.2022 18:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:37
«Она полгорода держала в руках»: в Волгоградской области на 97-ом году жизни скончалась легендарная акушеркаСмотреть фотографии
18:59
Ищут водолазы: в пруду под Волгоградом утонул мужчинаСмотреть фотографии
18:04
Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Под Волгоградом арестовано имущество завода экс-депутатаСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде назначили нового межрайонного природоохранного прокурораСмотреть фотографии
16:56
Годовалая девочка умерла после падения из окна под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:51
ФСБ предотвратила в Волгограде теракт спецслужб УкраиныСмотреть фотографии
16:33
Водитель отвлекся: в Волгограде иномарка влетела под фуруСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
«Вместо грядок – выжженная земля»: в поселке Соляном в Волгограде полмесяца нет водыСмотреть фотографии
15:03
Было Wildberries, а стало «Ягодки»: интернет-магазин переименовалсяСмотреть фотографии
14:52
Похоронили рядом с родителями: под Урюпинском простились с погибшим на Украине Вячеславом ПроскуряковымСмотреть фотографии
14:34
«Начинает подташнивать»: волгоградцы в 40-градусную жару задыхаются в автобусахСмотреть фотографии
14:29
В Волгоградской области пересчитают всех покойников на кладбищахСмотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом пьяный екатеринбуржец прыгнул с теплоходаСмотреть фотографии
13:29
В выигрыше все: РУСАЛ-Волгоград провел турнир по мини-футболу среди команд металлургических гигантов регионаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде рецидивист спалил машину при помощи листа картонаСмотреть фотографии
12:48
Фирма из Липецка исследует земли бывшего завода-банкрота в Волгограде с целью жилой застройкиСмотреть фотографии
12:47
«КАУСТИК» увеличит территорию лесозащитной полосы вокруг промышленной площадкиСмотреть фотографии
12:38
Перекресток Качинцев и Жукова в Волгограде остался без зеленого светаСмотреть фотографии
12:05
Роспотребнадзор снова напомнил волгоградцам о необходимости носить маскуСмотреть фотографии
12:04
ТМК повысила надежность системы хранения и обработки данных на ВТЗСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области в жару снизилось количество укушенных клещамиСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области в полтора раза увеличили посевы свеклы и морковиСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом в автобусе из Астрахани нашли 8 контрабандных банок с черной икройСмотреть фотографии
11:45
Проживал один: в Волгоградской области спасатели обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
11:45
«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦНСмотреть фотографии
11:15
В Волжском после падения из окна в реанимацию попала малолетняя девочкаСмотреть фотографии
11:05
Бочаров напомнил чиновникам о фонтанах и фурах, убивающих дороги в жаруСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом из-за вспышки чумы ликвидируют свинейСмотреть фотографии
10:33
В регионах России возобновляют работу штабов по контролю за ценами на топливоСмотреть фотографии
 