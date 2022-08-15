Происшествия

ФСБ предотвратила в Волгограде теракт спецслужб Украины

Происшествия 15.08.2022 16:51
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15.08.2022 16:51


Сегодня, 15 августа, стало известно о спецоперации ФСБ России, сотрудники которой предотвратили диверсионно-террористическую атаку на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

– Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса, – говорится в официальном сообщении.

В ФСБ заявили, что в ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина Российской Федерации. На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Теракт, по данным ЦОС, готовили граждане РФ. Они входили в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем, известным под кличкой «Тесак».

В спецслужбе также сообщили, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин России Чуенков Андрей, 1986 г.р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 г.р., являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) и близкой связью его основателя А.Билецкого".

В настоящее время органами безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по пресечению преступной деятельности А.Чуенкова и Ю.Ионова, а также розыску их пособников на территории России.

Фото: ЦОС ФСБ России

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