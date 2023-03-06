У ЖК в Волгограде забил фекальный ручей









Канализационные стоки забили ручьем вблизи жилого комплекса «Пионер» в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в природоохранное ведомство поступили многочисленные обращения жителей о том, что между улицами Новорядская и Городнянская текут канализационные стоки. В ходе выезда на место происшествия информация подтвердилась.

- В ходе проводимого обследования установлено, что между улицами Новорядская и Городнянская улицы Грибанова имеется излив сточных вод из канализационного коллектора. Также в ходе осмотра прилегающей территории выявлено, что участок территории залит хозяйственно–бытовыми сточными водами из канализационного коллектора, - сообщили в управлении.













Сотрудники экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области измерили площадь залитого стоками участка, взяли пробы воды и почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ.

По результатам получения лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам и произведен расчет причиненного ущерба.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



