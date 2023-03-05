Под Волгоградом неделю ищут 45-летнего мужчину с голубыми глазами





45-летний житель Волжского пропал 27 февраля и с тех пор о нем ничего не известно. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения «Лиза Алерт», Андрей Раев был одет в сине-зеленую куртку, светло-коричневый свитер, серые брюки, черные ботинки и черную шапку.





Его приметы: рост 166 см, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.

Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 89061679444.