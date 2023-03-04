В Волгограде иномарка сбила перебегающего дорогу 3-летнего ребенка









Трехлетняя девочка попала под машину в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером напротив дома №22 по улице Циолковского.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за невнимательности матери несовершеннолетней. 41-летняя женщина переходила дорогу с ребенком, но не держала дочь за руку.

В результате 3-летняя девочка побежала через проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry. Ребенка с места происшествия увезли в больницу.

Всего за минувшие сутки в Волгограде произошло три ДТП, в которых пострадали дети. В Краснооктябрьском районе 42-летний водитель сбил 14-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть в неустановленном для этого месте. В Кировском районе под колеса авто попала 11-летняя школьница. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



