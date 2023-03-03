Опубликовано видео пожара после взрыва газа в Елани





В сети появилось видео страшного пожара, который охватил дом после произошедшего взрыва в рабочем поселке Елань Волгоградской области. На кадрах видно, что огонь практически уничтожил то, что еще недавно было уютным гнездышком для проживающей здесь семьи.

Как сообщало ИА «Высота 102», трагедия произошла сегодня, 3 марта в рабочем поселке Елань. В шесть часов утра в одном из домов на улице Заводская произошел взрыв, после чего начался сильный пожар.

В доме проживала семья – супруги и их 12-летняя дочка. 43-летняя женщина погибла, а отца с дочерью с ожогами госпитализировали сначала в районную больницу, а затем на вертолетах санавиации эвакуировали в волгоградскую больницу №23.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. По предварительным данным, в доме мог произойти взрыв газового котла.

СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье – причинение смерти по неосторожности.

Напомним, 24 декабря 2022 года в рабочем поселке Иловля произошла подобная трагедия. В результате взрыва газовой смеси разрушился и загорелся дом, погибла 15-летняя девочка. Ее родители - 64-летний мужчина и 52-летняя женщина получили травмы.

Видео группы Еланский водитель VK

Фото прокуратуры Волгоградской области