Десятисерийный сериал известного российского продюсера Сергея Жигунова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронную площадку, выставлен на торги за 50 миллионов 730 тысяч рублей. Прием заявок на участие в аукционе стартует уже 6 марта, а сами торги состоятся 17 марта. Если на этот интеллектуальный продукт найдется покупатель, то, возможно, Жигунову удастся расплатиться за невыплаченный кредит, который он несколько лет назад оформил в волгоградском кредитном учреждении – НОКССБАНК.

Об истории с долгами Сергея Жигунова уже несколько лет пишут федеральные СМИ. Так, по сообщению ТАСС, продюсер в 2014 году оформил кредит в волгоградском НОКССБАНКе для съемок очередного проекта. Однако платежи поступали регулярно лишь первое время. Затем продюсер перестал платить по счетам. В итоге у него образовался долг в размере около 30 миллионов рублей.

Банк инициировал процедуру банкротства Сергея Жигунова. Однако из имущества продюсера удалось получить лишь квартиру и садовый дом, которые принадлежали актеру. Но этого оказалось недостаточным для полного погашения задолженности. Тогда под банкротство попал продюсерский центр Сергея Жигунова.

Конкурсный управляющий Сергей Пименов подтвердил, что, действительно, на торги выставлен десятисерийный сериал «Горюнов-2», который продюсировал Сергей Жигунов.

– Конечно, круг лиц, которых может заинтересовать этот лот, ограничен, речь, скорее идет, о кинокомпаниях, – рассказал ИА «Высота 102» Сергей Пименов. – Насколько обоснованно была проведена оценка этого интеллектуального продукта, покажут торги, которые, как правило, определяют рыночную стоимость лота. Но, насколько мне известно, на производство этого сериала было потрачено гораздо больше – около 190 миллионов рублей.

Сергей Пименов допустил, что выставленный на торги сериал может никого не заинтересовать. Но банк, заверил конкурсный управляющий, будет пытаться вернуть средства, которые задолжал Сергей Жигунов. По словам Пименова, есть еще фильмы, в производстве которых участвовал продюсер, и они также могут рассматриваться в конкурсной массе.

При этом конкурсный управляющий посетовал, что Сергей Жигунов не выражает заинтересованности в скорейшем решении вопроса с его долгами.

– Лично я с ним не общался, знаком только с его представителем, – пояснил Сергей Пименов. – Но добыть необходимые документы от Жигунова весьма проблематично. Если я, например, прошу предоставить оригиналы документов, то получаю только копии. Но копии не имеют значения для суда, это затягивает разбирательство в рамках взыскания долгов. Пока по исполнительному производству у Жигунова забрали только квартиру и дачный дом, - уточняет Сергей Пименов. – Но перед процедурой банкротства он продал два дорогих автомобиля своей дочери по очень низкой цене. К сожалению, наши попытки в судах оспорить эти сделки не увенчались успехом. В данный момент мы продолжаем оспаривать вынесенные не в нашу пользу решения.