В Котово прокуратура разбирается в причинах новой коммунальной аварии









В связи с ограничением подачи водоснабжения жителям Котово прокуратура организовала проверку. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по результатам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.





Новое ЧП на водозаборе «Филино-Котово» произошло сегодня, 2 марта. В коммунальных службах города сообщили, что причиной ограничения подачи водоснабжения стало вышедшее из строя электрооборудование. На устранение аварии, как заверили в администрации городского поселения, ушло около пяти часов.







По сообщению единого портала ЖКХ Котово, авария была устранена 2 марта в 19-16 ч. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, заверили в коммунальных службах.