В Котово прокуратура разбирается в причинах новой коммунальной аварии

Расследования 02.03.2023 19:35
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02.03.2023 19:35
В связи с ограничением подачи водоснабжения жителям Котово прокуратура организовала проверку. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по результатам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Новое ЧП на водозаборе «Филино-Котово» произошло сегодня, 2 марта. В коммунальных службах города сообщили, что причиной ограничения подачи водоснабжения стало вышедшее из строя электрооборудование. На устранение аварии, как заверили в администрации городского поселения, ушло около пяти часов.
По сообщению единого портала ЖКХ Котово, авария была устранена 2 марта в 19-16 ч. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, заверили в коммунальных службах.
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