В Волгоградской области 28 июня действовала ракетная опасность





В Волгоградской области отменили ракетную опасность. Угроза удара сохранялась в регионе чуть более часа.

О возможной атаке ракет волгоградцам сообщили в 02:31 28 июня. Жителей попросили сохранять спокойствие, но при этом собрать вещи первой необходимости и спуститься в подвал. Находиться там горожанам следовало до сообщения от РСЧС, поступившего на телефоны в 03:48.

Напомним, 27 июня ракетному удару подверглось предприятие в Краснооктябрьском районе. Один из сотрудников погиб на месте, поиски еще одного работника продолжаются. Одиннадцать человек попали в больницы с разными травмами. Расследованием обстоятельств ракетной атаки занялись следователи СК России.

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