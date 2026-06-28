



В Волгограде задержаны несколько местных жителей за съемку и публикацию в сеть моментов атаки ракет ВСУ на инфраструктуру города. Выложенные в сеть гражданами материалы активно начали использоваться украинскими пабликами в различных соцсетях. Теперь необдуманный поступок грозит гражданам сроком по статье «Госизмена».

Напомним, ракетная атака на предприятие Волгограда произошло ночью 27 июня. Расследованием очередного преступления ВСУ против мирных жителей занялись следователи СК России. Один из работников атакованного ракетами предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда погиб. Подробнее о последствиях ЧП рассказали в отдельном материале.





После появления кадров в социальных сетях оперативникам удалось в короткие сроки выявить авторов видео и задержать их.

– Зафиксировала видео, как летела ракета. Скинула близким родственникам, подругам. Не осознавала то, что покажется негативным, и я увижу своё видео в украинских всяких пабликах. Поэтому я искренне извиняюсь, прошу прощения и призываю никого не снимать видео, не фотографировать и не рассылать по соцсетям, – рассказала одна из задержанных.

Одним из авторов видео оказался выпускник одной из волгоградских школ. Ролик он снял в момент празднования выпускного и выложил в свой Telagram-канал.

– Скажи, пожалуйста, почему ты здесь находишься?

– Да то, что снял видеоролик с ракетами, то, что они летели на объект.

– Почему снимал?

– Для себя, но в итоге опубликовал.

– Что ты заснял?

– Две ракеты и один беспилотник.

– А где ты это снимал?

– После выпускного.

– Где-то распространял данное видео?

– Да, в своём телеканале.

– Зачем?

– Да просто сейчас в группе начали там обсуждать это всё, я скинул то, что я видел.

– Скажи, пожалуйста, кто-то тебя мог просить или просил записать данное видео? Ты лично сам такое решение принял? Денег никто не предлагал, никто никем не представлялся никакими сотрудниками ФСБ и других спецслужб? Нет. То же самое. Скажи, пожалуйста, а вот ты, выкладывая данный видеоролик, всё это осознавал вообще последствия на тот момент?

– Нет.

– Сейчас ты понимаешь, к чему это вообще приводит и последствия какие могут быть?

– Да. В связи с этим больше не надо ничего снимать, никакие объекты. Больше так не буду делать.

Пожалела о необдуманном поступке и третья задержанная волгоградка. Она поделилась кадрами со своими коллегами в рабочем чате в МАКС.

– Сейчас, конечно, я осознаю. Я понимаю то, что данные материалы могли попасть к нашему врагу. И, честно, я хочу призвать всех, чтобы никто никогда не делал никакие видео, никакие фотографии, ни аудиосообщения, ни видеосообщения никуда не отправляли, не велись вообще ни на что. Никакие вопросы, никакие деньги — это всё может уйти с лёгкостью к нашему врагу, – призвала жителей региона волгоградка.

Отметим, кадры со сбитием БПЛА могут способствовать установлению дислокации ПВО». Информация о дислокации и оснащении войск носит секретный характер. Если гражданин выложит фотографии такого формата в общий доступ и информация попадет к противнику, «фотографу» может грозить ответственность по статье 275 УК РФ «Госизмена». Санкция по этой статье предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.