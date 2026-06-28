Минобороны за ночь уничтожило над регионами России 213 БПЛА





В ночь с 27 на 28 июня ВСУ вновь предприняли попытку удара беспилотниками дальнего радиуса по мирным городам России. В беспрецедентном по масштабам налёте приняли участие сотни БПЛА – 213 были сбиты дежурными подразделениями Минобороны России.

По данным военного ведомства, атака была сконцентрирована на 13 регионах. В их числе Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области, Краснодарский край, Московский регион, Республики Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Отметим, Волгоградскую область удар противника обошёл стороной. Как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в регионе действовала беспилотная и ракетная опасность, однако аэропорт Волгограда не останавливал работу, гражданские суда использовали воздушное пространство в обычном режиме.

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