Жара сменит в Волгоградской области дожди и грозы





В Волгоградскую область после дождливой недели вернется жара до +32 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, ожидать повышения температуры волгоградцам следует уже к 29 июня.

Отметим, что в начале новой недели в Волгограде и области будет наблюдаться облачная погода.

– Температура воздуха днем в понедельник составит от +23...+27 градусов, местами до +29 градусов, – сообщили синоптики. – Уже в во вторник, 30 июня, температура воздуха днем прогреется до +31 градуса.

1 июля днем столбики термометра покажу до +32 градусов. При грозах порывы ветра – 15-20 м/с. К концу следующей недели, несмотря на тепло до +34 градусов, в некоторых районах области возможны кратковременные дожди.