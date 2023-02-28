«Вину отрицает»: замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева отдали под суд за коррупцию

Борьба с коррупцией 28.02.2023 16:29
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28.02.2023 16:29
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляева передано для рассмотрения в суд.
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Волгоградзеленхоз» и коммерческого директора подрядной организации, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По ее словам, дело передано для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.
Замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично в виде денег за общее покровительство, в особо крупном размере). Санкция последней статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. В рамках этого же уголовного дела коммерческому директору организации-подрядчика инкриминируется ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в крупном размере).
По материалам дела, Беляев в 2021 году изготовил подложные документы о выполнении коммерческой организацией работ по устройству парковки в Волгограде. Фактически работы данной организацией не проводились, а перечисленные из бюджета денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей при помощи коммерческого директора подрядной организации были переданы Беляеву.
Следствие также установило, что заместитель директора МБУ «Волгоградзеленхоз» в 2021-2022 годах получил от индивидуального предпринимателя взятки в сумме более 4 миллионов рублей за общее покровительство и способствование заключению с последним муниципальных контрактов. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда, проведенной совместно с ОЭБ и ПК УМВД по городу Волгограду.
Станислав Беляев, который сейчас уже бывший заместитель директора МБУ «Волгоградзеленхоз», свою вину отрицает, коммерческий директор – полностью признал. Ожидать суда Беляев будет, находясь под стражей. Его сообщнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Черединина сообщила, что уголовное преследование в отношении индивидуального предпринимателя по факту дачи взяток прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступлений коррупционной направленности.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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