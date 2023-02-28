Борьба с коррупцией

«Вину отрицает»: замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева отдали под суд за коррупцию

Борьба с коррупцией 28.02.2023 16:29
0
28.02.2023 16:29



Уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляева передано для рассмотрения в суд.
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Волгоградзеленхоз» и коммерческого директора подрядной организации, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По ее словам, дело передано для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.
Замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично в виде денег за общее покровительство, в особо крупном размере). Санкция последней статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. В рамках этого же уголовного дела коммерческому директору организации-подрядчика инкриминируется ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в крупном размере).
По материалам дела, Беляев в 2021 году изготовил подложные документы о выполнении коммерческой организацией работ по устройству парковки в Волгограде. Фактически работы данной организацией не проводились, а перечисленные из бюджета денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей при помощи коммерческого директора подрядной организации были переданы Беляеву.
Следствие также установило, что заместитель директора МБУ «Волгоградзеленхоз» в 2021-2022 годах получил от индивидуального предпринимателя взятки в сумме более 4 миллионов рублей за общее покровительство и способствование заключению с последним муниципальных контрактов. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда, проведенной совместно с ОЭБ и ПК УМВД по городу Волгограду.
Станислав Беляев, который сейчас уже бывший заместитель директора МБУ «Волгоградзеленхоз», свою вину отрицает, коммерческий директор – полностью признал. Ожидать суда Беляев будет, находясь под стражей. Его сообщнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Черединина сообщила, что уголовное преследование в отношении индивидуального предпринимателя по факту дачи взяток прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступлений коррупционной направленности.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
03.02.2023 10:28
Борьба с коррупцией 03.02.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.01.2023 13:54
Борьба с коррупцией 25.01.2023 13:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.01.2023 11:32
Борьба с коррупцией 21.01.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.01.2023 20:13
Борьба с коррупцией 16.01.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.12.2022 08:38
Борьба с коррупцией 22.12.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.12.2022 13:27
Борьба с коррупцией 20.12.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.12.2022 13:50
Борьба с коррупцией 19.12.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2022 10:48
Борьба с коррупцией 16.12.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2022 09:24
Борьба с коррупцией 16.12.2022 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 16:56
Борьба с коррупцией 06.12.2022 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 06:36
Борьба с коррупцией 06.12.2022 06:36
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.11.2022 16:38
Борьба с коррупцией 28.11.2022 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.11.2022 14:20
Борьба с коррупцией 25.11.2022 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 17:26
Борьба с коррупцией 23.11.2022 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 10:53
Борьба с коррупцией 23.11.2022 10:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:16
Под Волгоградом за сожжение женщины к 5 годам колонии осужден ее братСмотреть фотографии
21:03
Реки в уязвимых во время паводка районах обследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Волгоградка наказала рублем кошмаривших ее коллекторовСмотреть фотографии
20:28
Студенты ведущих вузов Волгограда узнали о подвиге участника СВОСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде утвердили новый порядок соседства с бездомными собаками: изучаем приказСмотреть фотографии
20:01
Волгоградские приставы арестовали 18 автомобилей должников на постах ДПССмотреть фотографии
19:09
СК поставил точку в деле о бракованном жилье для волгоградских сиротСмотреть фотографии
19:06
Марийский путепровод перекроют на юге Волгограда с 1 мартаСмотреть фотографии
18:20
В Волжском в квартире нашли мертвым семиклассникаСмотреть фотографии
18:05
Ангелы Победы: новая книга расскажет волгоградцам о подвиге матерей во время Сталинградской битвыСмотреть фотографии
17:51
И снова пробки! В Волгограде на путепроводе № 8 ограничат движение из-за ремонтаСмотреть фотографии
17:13
Требует донастройки: в Волгограде спецгруппа изучит новый порядок расчета платы за ОДНСмотреть фотографии
16:50
«Это лежачие бандиты!»: на дорогах Котово ограничители скорости превратились в ловушки для водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
«Они пошли в наступление»: в боях за Донбасс погиб лейтенант Александр Ковалев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
«Вину отрицает»: замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева отдали под суд за коррупциюСмотреть фотографии
15:49
Депутат из Камышина Андрей Летов возглавил МУП «Метроэлектротранс»Смотреть фотографии
15:35
Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Михаилу МузраевуСмотреть фотографии
14:29
Главврач больницы №4 Елена Щербинина награждена Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
14:20
Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного геймингаСмотреть фотографии
14:13
На Украине погиб подполковник из Волгоградской области Роман ОсечкинСмотреть фотографии
14:11
23-летнего волгоградца задержали за сбыт прегабалинаСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде после криминального руководства продают товарный знак предприятияСмотреть фотографии
13:07
ГУ МЧС: сигнал воздушной тревоги 28 февраля прозвучал в радиоэфиреСмотреть фотографии
12:15
«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумовСмотреть фотографии
12:10
И снова Gatsby: в Волгограде посетитель бара напал на диджея из-за плохой музыкиСмотреть фотографии
11:25
Энергетики объяснили причину отключения квартиры пенсионерки от светаСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий и ВолгГТУ заключили соглашение о развитии сотрудничества в области образования и наукиСмотреть фотографии
10:49
«Мы не зря боялись»: в Волгограде снесут пострадавшую от взрыва газа четырехэтажкуСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области простятся с разведчиком «Бессмертного Сталинграда» Андреем АникинымСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде юноша без прав устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
 