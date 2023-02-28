23-летнего волгоградца задержали за сбыт прегабалина

Полицейские задержали в Ворошиловском районе 23-летнего ранее судимого волгоградца, который распространял через тайники сильнодействующее вещество – прегабалин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина приобретал препарат, расфасовывал по капсулам и сбывал их бесконтактным образом.

Дома у задержанного нашли около 300 граммов запрещенного к свободному обороту препарата, который применяется при лечении эпилепсии, и вызывает зависимость при отсутствии медицинских показаний.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков и приготовление к совершению преступлению.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области