Расследования

23-летнего волгоградца задержали за сбыт прегабалина

Расследования 28.02.2023 14:11
0
28.02.2023 14:11


Полицейские задержали в Ворошиловском районе 23-летнего ранее судимого волгоградца, который распространял через тайники сильнодействующее вещество – прегабалин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина приобретал препарат, расфасовывал по капсулам и сбывал их бесконтактным образом. 

Дома у задержанного нашли около 300 граммов запрещенного к свободному обороту препарата, который применяется при лечении эпилепсии, и вызывает зависимость при отсутствии медицинских показаний. 

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков и приготовление к совершению преступлению. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.02.2023 21:16
Расследования 28.02.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2023 20:16
Расследования 28.02.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2023 19:09
Расследования 28.02.2023 19:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2023 18:05
Расследования 28.02.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2023 10:49
Расследования 28.02.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 18:51
Расследования 27.02.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 18:01
Расследования 27.02.2023 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 17:22
Расследования 27.02.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 16:17
Расследования 27.02.2023 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 13:12
Расследования 27.02.2023 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 12:02
Расследования 27.02.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 11:23
Расследования 27.02.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2023 14:27
Расследования 26.02.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2023 08:02
Расследования 26.02.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2023 11:07
Расследования 25.02.2023 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:16
Под Волгоградом за сожжение женщины к 5 годам колонии осужден ее братСмотреть фотографии
21:03
Реки в уязвимых во время паводка районах обследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Волгоградка наказала рублем кошмаривших ее коллекторовСмотреть фотографии
20:28
Студенты ведущих вузов Волгограда узнали о подвиге участника СВОСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде утвердили новый порядок соседства с бездомными собаками: изучаем приказСмотреть фотографии
20:01
Волгоградские приставы арестовали 18 автомобилей должников на постах ДПССмотреть фотографии
19:09
СК поставил точку в деле о бракованном жилье для волгоградских сиротСмотреть фотографии
19:06
Марийский путепровод перекроют на юге Волгограда с 1 мартаСмотреть фотографии
18:20
В Волжском в квартире нашли мертвым семиклассникаСмотреть фотографии
18:05
Ангелы Победы: новая книга расскажет волгоградцам о подвиге матерей во время Сталинградской битвыСмотреть фотографии
17:51
И снова пробки! В Волгограде на путепроводе № 8 ограничат движение из-за ремонтаСмотреть фотографии
17:13
Требует донастройки: в Волгограде спецгруппа изучит новый порядок расчета платы за ОДНСмотреть фотографии
16:50
«Это лежачие бандиты!»: на дорогах Котово ограничители скорости превратились в ловушки для водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
«Они пошли в наступление»: в боях за Донбасс погиб лейтенант Александр Ковалев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
«Вину отрицает»: замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева отдали под суд за коррупциюСмотреть фотографии
15:49
Депутат из Камышина Андрей Летов возглавил МУП «Метроэлектротранс»Смотреть фотографии
15:35
Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Михаилу МузраевуСмотреть фотографии
14:29
Главврач больницы №4 Елена Щербинина награждена Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
14:20
Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного геймингаСмотреть фотографии
14:13
На Украине погиб подполковник из Волгоградской области Роман ОсечкинСмотреть фотографии
14:11
23-летнего волгоградца задержали за сбыт прегабалинаСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде после криминального руководства продают товарный знак предприятияСмотреть фотографии
13:07
ГУ МЧС: сигнал воздушной тревоги 28 февраля прозвучал в радиоэфиреСмотреть фотографии
12:15
«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумовСмотреть фотографии
12:10
И снова Gatsby: в Волгограде посетитель бара напал на диджея из-за плохой музыкиСмотреть фотографии
11:25
Энергетики объяснили причину отключения квартиры пенсионерки от светаСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий и ВолгГТУ заключили соглашение о развитии сотрудничества в области образования и наукиСмотреть фотографии
10:49
«Мы не зря боялись»: в Волгограде снесут пострадавшую от взрыва газа четырехэтажкуСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области простятся с разведчиком «Бессмертного Сталинграда» Андреем АникинымСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде юноша без прав устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
 