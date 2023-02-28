Происшествия

В Волгоградской области сгорели двое мужчин

Происшествия 28.02.2023 09:48
0
28.02.2023 09:48



Два человека погибли на пожарах в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили в экстренных службах, в Быковском районе в сгоревшем частном доме нашли труп 38-летнего мужчины, а  в Волжском в СНТ «Химик» в металлическом вагончике сгорел 48-летний дачник.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что оба пожара произошли накануне поздно вечером. В 22.18 загорелся деревянный дом площадью 28 квадратных метров в селе Верхний Балыклей в Быковском районе. Пожар потушили уже во втором часу ночи. Причина возгорания устанавливается.
Сообщение о пожаре в Волжском поступило на пульт оперативного дежурного в 23:41. В металлическом вагончике на территории СНТ горели вещи б/у на площади 27 кв.м. Возгорание ликвидировали за 29 минут. Из-за чего возник пожар не сообщается.  
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.02.2023 13:07
Происшествия 28.02.2023 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 12:10
Происшествия 28.02.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 10:19
Происшествия 28.02.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 17:33
Происшествия 27.02.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 17:06
Происшествия 27.02.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 15:41
Происшествия 27.02.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 15:06
Происшествия 27.02.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 11:14
Происшествия 27.02.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 10:24
Происшествия 27.02.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 10:13
Происшествия 27.02.2023 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 10:05
Происшествия 27.02.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2023 09:30
Происшествия 27.02.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2023 16:01
Происшествия 26.02.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2023 15:11
Происшествия 26.02.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2023 12:55
Происшествия 26.02.2023 12:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:29
Главврач больницы №4 Елена Щербинина награждена Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
14:20
Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного геймингаСмотреть фотографии
14:13
На Украине погиб подполковник из Волгоградской области Роман ОсечкинСмотреть фотографии
14:11
23-летнего волгоградца задержали за сбыт прегабалинаСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде после криминального руководства продают товарный знак предприятияСмотреть фотографии
13:07
ГУ МЧС: сигнал воздушной тревоги 28 февраля прозвучал в радиоэфиреСмотреть фотографии
12:15
«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумовСмотреть фотографии
12:10
И снова Gatsby: в Волгограде посетитель бара напал на диджея из-за плохой музыкиСмотреть фотографии
11:25
Энергетики объяснили причину отключения квартиры пенсионерки от светаСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий и ВолгГТУ заключили соглашение о развитии сотрудничества в области образования и наукиСмотреть фотографии
10:49
«Мы не зря боялись»: в Волгограде снесут пострадавшую от взрыва газа четырехэтажкуСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области простятся с разведчиком «Бессмертного Сталинграда» Андреем АникинымСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде юноша без прав устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
10:12
Владимир Путин наградил журналиста и артиста из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области сгорели двое мужчинСмотреть фотографии
09:37
Волгоградских стариков содержали в кошмарных условиях в частном пансионатеСмотреть фотографии
09:28
На Украине погиб 27-летний десантник из «Бессмертного Сталинграда» Мубариз МамедовСмотреть фотографии
07:51
Волгоградцы стали меньше заражаться гриппом из-за праздниковСмотреть фотографии
21:35
В последний день зимы в Волгограде зарядит дождьСмотреть фотографии
20:58
В СВО погиб 22-летний Сергей Егоров из хутора Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:26
Волгоградский «Ротор» завершил сборы ничьей со «Спартаком»Смотреть фотографии
20:01
«Это просто свинство!»: УК встретила волгоградца судебным иском после возвращения с СВОСмотреть фотографии
20:00
В Волгоградской области осталось 24 партииСмотреть фотографии
19:34
Камышанке Нине Будариной Путин присвоил звание «Народный учитель РФ»Смотреть фотографии
18:51
В Волгограде задержали троих похитителей школьных компьютеровСмотреть фотографии
18:25
Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele2Смотреть фотографии
18:01
Прения по делу волгоградского генерала СК Музраева пройдут 28 февраляСмотреть фотографии
17:49
Волгоградцам напомнили об оплате налогов до 28 февраля: списокСмотреть фотографии
17:33
Видео с голой волгоградкой привлекло внимание главы СКРСмотреть фотографии
17:22
«Ситиматик-Волгоград» оштрафовали за уход от налоговСмотреть фотографии
 