В Волгоградской области сгорели двое мужчин









Два человека погибли на пожарах в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили в экстренных службах, в Быковском районе в сгоревшем частном доме нашли труп 38-летнего мужчины, а в Волжском в СНТ «Химик» в металлическом вагончике сгорел 48-летний дачник.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что оба пожара произошли накануне поздно вечером. В 22.18 загорелся деревянный дом площадью 28 квадратных метров в селе Верхний Балыклей в Быковском районе. Пожар потушили уже во втором часу ночи. Причина возгорания устанавливается.

Сообщение о пожаре в Волжском поступило на пульт оперативного дежурного в 23:41. В металлическом вагончике на территории СНТ горели вещи б/у на площади 27 кв.м. Возгорание ликвидировали за 29 минут. Из-за чего возник пожар не сообщается.

Фото из архива ИА «Высота 102»