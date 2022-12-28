Генерал СК Музраев в суде Ростова снова дал показания

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону продолжают рассматривать уголовное дело в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Бывшему силовику инкриминируют совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, злоупотреблением должностными полномочиями и терроризмом.

Адвокат Музраева Владимир Семенцов рассказал ИА «Высота 102», о чем говорил на прошедших заседаниях его подзащитный и что будет на следующем процессе уже в 2023 году.

— Мой доверитель давал расширенные показания с учетом того, что уже было исследовано в судебном следствии, — пояснил информагентству юрист. — Ранее вызывавшиеся нами в суд волгоградские чиновники снова проигнорировали повестки. В заседании просто огласили их показания.

Ранее защитник генерала сообщал журналистам ИА «Высота 102», что ему стала известна информация о негласном запрете для свидетелей, имеющих отношение к властным структурам, являться в суд по делу Музраева. Семенцов уточнял, что в процесс приглашали одного из вице-губернаторов Волгоградской области, а также депутатов регионального заксобрания.

— Наша позиция остается неизменной. Никаких доказательств вины Музраева, ни прямых, ни косвенных — нет, — уверен адвокат экс-главы волгоградского следкома. — Настрой по-прежнему боевой. Первый процесс в новом году назначен на 17 января. Скорее всего, после пары заседаний будут прения сторон.

Напомним, что бывшему руководителю СУ СК России по Волгоградской области грозит до 20 лет колонии. Вместе с Михаилом Музраевым по уголовному делу проходит известный волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Ему вменяют совершение теракта в отношении губернатора региона. Подсудимые свою вину категорически отрицают.

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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